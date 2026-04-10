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Home // Cronaca // Manfredonia, gestione del bosco: approvato lo studio per 306 ettari di patrimonio forestale

APPROVAZIONE Manfredonia, gestione del bosco: approvato lo studio per 306 ettari di patrimonio forestale

Via libera allo studio preliminare per la gestione sostenibile delle aree boschive comunali. Coinvolti oltre 300 ettari nel territorio

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Il Comune di Manfredonia punta sulla gestione sostenibile del proprio patrimonio ambientale. La Giunta ha approvato lo studio preliminare per le aree boschive comunali, che riguarda oltre 306 ettari di superficie. Il documento rappresenta il primo passo verso una pianificazione strutturata delle risorse forestali.

Le zone interessate ricadono in contesti di elevato valore naturalistico, tra cui il Parco del Gargano e siti della rete Natura 2000.

Lo studio evidenzia la presenza di habitat di interesse comunitario e definisce le principali funzioni delle aree.

Tra gli obiettivi: tutela della biodiversità; Valorizzazione ambientale; Uso sostenibile delle risorse.

Il progetto è finanziato con fondi regionali nell’ambito della Strategia Forestale Nazionale.

1 commenti su "Manfredonia, gestione del bosco: approvato lo studio per 306 ettari di patrimonio forestale"

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