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EUROSPIN EX CCR Manfredonia, maxi vendita da 4 milioni: Eurospin si aggiudica le aree ex CCR

Alla procedura hanno partecipato cinque operatori economici, a conferma dell’interesse strategico dell’area. L’offerta vincente si è nettamente distinta, superando di gran lunga le altre proposte.

Manfredonia, maxi vendita da 4 milioni: Eurospin si aggiudica le aree ex CCR

Manfredonia, maxi vendita da 4 milioni: Eurospin si aggiudica le aree ex CCR - SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Focus e Inchieste // Inchieste Manfredonia //

Operazione da oltre 4 milioni di euro per il Comune di Manfredonia, che conclude una delle più rilevanti gare del piano delle alienazioni 2025. Il lotto 2, relativo ad aree e immobili ex CCR ASE, è stato aggiudicato alla società Eurospin Puglia Spa per un importo pari a 4.012.000 euro, con un rialzo eccezionale rispetto alla base d’asta.

Alla procedura hanno partecipato cinque operatori economici, a conferma dell’interesse strategico dell’area. L’offerta vincente si è nettamente distinta, superando di gran lunga le altre proposte.

L’operazione rappresenta una delle principali entrate previste per il bilancio comunale. Il saldo da versare, al netto della caparra, supera i 3,9 milioni di euro e dovrà essere corrisposto integralmente prima della stipula dell’atto. Si tratta di risorse fondamentali per la sostenibilità finanziaria dell’ente e per il sostegno agli investimenti futuri.

Come previsto dal bando, l’aggiudicatario sosterrà tutti i costi legati alla compravendita, inclusi quelli tecnici, catastali e notarili. Le somme versate dagli altri partecipanti a titolo di deposito cauzionale saranno restituite, mentre quella dell’aggiudicatario verrà trattenuta come acconto. L’atto di vendita sarà stipulato successivamente, una volta completati tutti gli adempimenti amministrativi.

L’alienazione delle aree ex CCR ASE rientra in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio comunale. La cessione a operatori privati apre la strada a nuove possibilità di sviluppo economico e commerciale, con potenziali ricadute sul territorio.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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