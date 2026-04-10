Manfredonia prova a rimettere in moto uno dei progetti più ambiziosi – e a lungo rimasti incompiuti – della mobilità locale: il tram-treno Foggia–Manfredonia. Con una deliberazione approvata l’8 aprile, la Giunta comunale ha dato il via libera a un atto di indirizzo politico finalizzato alla ripresa dell’iter progettuale, alla luce di nuove condizioni tecniche e normative favorevoli.

Si tratta di un’infrastruttura considerata strategica per il territorio, pensata per collegare il centro sipontino con il capoluogo e con Lucera, migliorando il trasporto pubblico locale e favorendo una mobilità più sostenibile. Il progetto, nato oltre quindici anni fa, era stato progressivamente rallentato fino al definanziamento, anche a causa dell’assenza di una normativa nazionale che regolasse l’utilizzo dei veicoli tram-treno su rete ferroviaria interconnessa.

A riaprire concretamente la partita è stato il recente decreto dell’ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria), che nel 2025 ha finalmente introdotto le regole per l’autorizzazione e l’esercizio dei sistemi tram-treno. Un passaggio decisivo che oggi consente di superare uno degli ostacoli principali che avevano bloccato l’opera.

Parallelamente, il progetto torna al centro delle politiche di sviluppo regionale anche grazie all’Accordo per la Coesione 2021-2027, che ha previsto oltre 31 milioni di euro per interventi legati al sistema ferroviario e alla riqualificazione urbana di Manfredonia.

Le risorse sono destinate in particolare al ripristino del collegamento ferroviario tra lo snodo di Frattarolo e il porto Alti Fondali, oltre che alla dismissione dei binari nel tratto urbano tra Manfredonia Ovest e il centro, con la creazione di un corridoio dedicato alla mobilità sostenibile.

L’amministrazione comunale punta a integrare il progetto del tram-treno con una più ampia strategia di rigenerazione urbana. L’area del waterfront, oggi segnata da barriere fisiche e infrastrutture obsolete, è infatti al centro di un piano di trasformazione che mira a riconnettere la città con il mare.

In questo contesto, il tram-treno rappresenta una soluzione innovativa: un sistema capace di unire trasporto urbano e ferroviario, riducendo traffico e inquinamento, senza necessità di trasbordi. Un modello già diffuso in diverse realtà europee e ritenuto particolarmente adatto per territori con forti connessioni tra centri urbani e aree periurbane.

Nonostante il rinnovato interesse, restano alcuni nodi da sciogliere. La stessa Giunta ha evidenziato la necessità di approfondimenti su diversi aspetti fondamentali:

uno studio trasportistico sulla domanda reale di servizi ferroviari legati anche al porto; la disponibilità di RFI all’elettrificazione della linea Foggia-Manfredonia; la sostenibilità economica complessiva dell’intervento.

Per questo, il provvedimento affida al sindaco il compito di attivarsi presso gli enti competenti per verificare la fattibilità concreta del progetto. Il rilancio del tram-treno viene considerato un tassello chiave per lo sviluppo economico e infrastrutturale di Manfredonia. Oltre a migliorare la mobilità dei cittadini, l’opera potrebbe rafforzare il ruolo del porto e contribuire alla valorizzazione turistica e ambientale del territorio.

A cura di Michele Solatia.