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FRODE GASOLIO Maxi frode sul gasolio agricolo: tre arresti e 23 indagati

Al centro dell’indagine l’ipotesi di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di accise e contro la fede pubblica

Maxi frode sul gasolio agricolo: tre arresti e 23 indagati

Maxi frode sul gasolio agricolo: tre arresti e 23 indagati - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Prima pagina //

La Guardia di Finanza di Gallipoli (Lecce) ha eseguito tre arresti domiciliari e una misura interdittiva della durata di un anno nei confronti di titolari di imprese agricole operanti tra Matino, Gallipoli e Galatone, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta maxi frode nel settore del gasolio agricolo.

Al centro dell’indagine l’ipotesi di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di accise e contro la fede pubblica, che avrebbe permesso la realizzazione di tre distinti sistemi fraudolenti legati all’uso illecito di carburante agevolato.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, sarebbero stati distratti oltre 500mila litri di gasolio agricolo, con una evasione di accise stimata in circa 156mila euro. Complessivamente risultano 23 persone indagate e denunciate.

È inoltre in corso l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per un valore di circa 120mila euro, insieme a perquisizioni personali e locali.

Dalle indagini emerge che gli indagati avrebbero costituito imprese nel settore agricolo utilizzando documentazione ideologicamente falsa presentata agli uffici U.M.A. (Utenti Motori Agricoli), ottenendo così i Libretti Fiscali di Controllo e l’assegnazione di ingenti quantitativi di gasolio a prezzo agevolato.

Il carburante, invece di essere impiegato per attività agricole o per il riscaldamento delle coltivazioni in serra, sarebbe stato ceduto illegalmente a terzi non aventi diritto, operanti nelle province di Lecce e Brindisi, che lo avrebbero poi destinato a usi soggetti a maggiore tassazione come il riscaldamento e l’autotrazione.

L’inchiesta ha inoltre documentato il coinvolgimento di un deposito commerciale di prodotti petroliferi, utilizzato come distributore stradale, attraverso il quale sarebbero stati riforniti centinaia di automezzi con gasolio destinato all’agricoltura.

Lo riporta ansa.it.

1 commenti su "Maxi frode sul gasolio agricolo: tre arresti e 23 indagati"

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