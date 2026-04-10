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NAZIONALE BALDINI Nazionale, ecco Baldini. Sarà ct contro Lussemburgo e Grecia

In occasione delle due gare sarà il tecnico dell’Under 21, Silvio Baldini, a guidare la Nazionale maggiore, affiancato dal proprio staff tecnico

Nazionale, ecco Baldini. Sarà ct contro Lussemburgo e Grecia

Silvio Baldini - Fonte Immagine: ilsecoloxix.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Il profilo // Sport //

La Nazionale italiana di calcio tornerà in campo tra meno di due mesi con due test amichevoli internazionali di rilievo. Gli Azzurri scenderanno in campo mercoledì 3 giugno alle 20.45 allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo e domenica 7 giugno alle 20.45 al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per affrontare la Grecia.

In occasione delle due gare sarà il tecnico dell’Under 21, Silvio Baldini, a guidare la Nazionale maggiore, affiancato dal proprio staff tecnico.

I precedenti sorridono all’Italia: contro il Lussemburgo gli Azzurri hanno vinto 8 delle 9 sfide disputate, con un solo pareggio (1-1 nel 2014 a Perugia, con reti di Marchisio e Chanot). Con la Grecia, invece, i precedenti sono 11, con 7 vittorie azzurre, 3 pareggi e una sola sconfitta, l’ultima delle quali risale al 12 ottobre 2019, quando l’Italia si impose 2-0 all’Olimpico grazie ai gol di Jorginho e Bernardeschi.

Dopo queste amichevoli, il cammino della Nazionale proseguirà a settembre con l’avvio della UEFA Nations League. L’Italia è inserita nel Gruppo 1 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Turchia e debutterà venerdì 25 settembre proprio contro il Belgio in casa. Seguiranno le trasferte in Turchia e Francia e il ritorno contro i turchi, mentre a novembre il girone si chiuderà con le sfide contro Francia e Belgio.

Lo riporta leggo.it.

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