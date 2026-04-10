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SPIAGGE GARGANO Pulizia delle spiagge: dalla Provincia di Foggia 900mila euro ai Comuni

Stanziamento nell’ambito del “Programma regionale per la tutela dell’ambiente”, con l’obiettivo di garantire spiagge più pulite, sicure e fruibili durante tutto l’anno

Pulizia delle spiagge: dalla Provincia di Foggia 900mila euro ai Comuni

Riviera Sud - Fonte Immagine: tripadvisor.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

La Provincia di Foggia ha stanziato circa 863mila euro complessivi destinati alla pulizia dei litorali della Capitanata, nell’ambito del “Programma regionale per la tutela dell’ambiente”, con l’obiettivo di garantire spiagge più pulite, sicure e fruibili durante tutto l’anno.

Le risorse saranno distribuite tra 15 Comuni costieri, selezionati dopo la valutazione delle domande e la definizione della graduatoria da parte degli uffici di Palazzo Dogana. I contributi serviranno a finanziare interventi di rimozione di rifiuti spiaggiati e materiali vegetali lungo i tratti di costa.

Nel dettaglio, i fondi sono stati assegnati a: Mattinata (oltre 66mila euro), Vieste (oltre 88mila), Peschici (circa 87mila), Isole Tremiti (71mila), Lesina (circa 85mila), Rodi Garganico, Manfredonia (circa 72mila), Monte Sant’Angelo (50mila), Zapponeta (55.500 euro), Ischitella (poco più di 51mila), Vico del Gargano (45.500), Chieuti (circa 42.500), San Nicandro Garganico (circa 39mila), Cagnano Varano (circa 26.700) e Serracapriola (circa 19.800).

Secondo quanto riportato nel provvedimento, l’iniziativa rientra nelle competenze dell’ente in materia di tutela e valorizzazione ambientale, con l’intento di sostenere i Comuni nella gestione degli arenili e nel contrasto all’accumulo di rifiuti che possono compromettere il decoro e la sicurezza delle spiagge libere, oltre a ridurre la dispersione dei rifiuti in mare.

Dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico, è stata completata la fase istruttoria sulle 15 candidature, con l’attribuzione dei punteggi e la definizione della graduatoria finale. Gli interventi saranno finanziati per il 2026 e potranno essere attivati dai Comuni beneficiari attraverso apposite convenzioni con la Provincia.

L’erogazione dei contributi avverrà infatti solo dopo la sottoscrizione degli accordi tra Provincia e singoli enti locali, mentre ulteriori aspetti gestionali e contabili saranno definiti con successivi provvedimenti amministrativi.

Lo riporta retegargano.it, fonte gazzettacapitanata.

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