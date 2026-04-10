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SAN SEVERO San Severo, accordo con la Diocesi per il recupero dei beni culturali: nasce il progetto del polo diocesano

Formalizzato l’accordo di partenariato tra il Comune e la Diocesi di San Severo per la partecipazione a un avviso pubblico regionale

San Severo, accordo con la Diocesi per il recupero dei beni culturali: nasce il progetto del polo diocesano

Mons. Giuseppe Mengoli - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Politica // San Severo //

La Giunta comunale di San Severo ha approvato, sempre nella seduta del 9 aprile 2026, la delibera n.75 con cui viene formalizzato l’accordo di partenariato tra il Comune e la Diocesi di San Severo per la partecipazione a un avviso pubblico regionale dedicato al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale degli enti ecclesiastici.

Il progetto punta alla riqualificazione dell’ex sede episcopale e alla creazione di un polo culturale diocesano capace di accogliere museo, archivio e biblioteca in un’unica struttura.

L’iniziativa nasce nell’ambito di un avviso promosso dalla Regione Puglia e si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. L’edificio interessato, situato tra via Soccorso, via Vescovado e vico Freddo, è considerato di grande valore storico e identitario per la comunità locale.

Il progetto prevede non solo il recupero strutturale dell’immobile, ma anche la riorganizzazione e la fruizione pubblica dei beni culturali ecclesiastici, attualmente distribuiti in diverse sedi e poco accessibili.

Il Comune ha riconosciuto il valore culturale e sociale dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di integrare questo patrimonio nel circuito turistico e culturale cittadino, anche in sinergia con il MAT – Museo dell’Alto Tavoliere, già punto di riferimento per la storia locale.

L’accordo di partenariato pubblico-privato si basa su una collaborazione istituzionale finalizzata a promuovere l’identità storica e religiosa della comunità, favorendo al contempo processi di sviluppo culturale e partecipazione.

Dal punto di vista economico, la delibera precisa che non sono previste spese immediate a carico del bilancio comunale. Gli eventuali interventi saranno subordinati all’ottenimento del finanziamento regionale e verranno definiti in base alle singole iniziative che saranno attivate.

Anche in questo caso, la Giunta ha approvato il provvedimento all’unanimità, autorizzando il sindaco alla firma dell’accordo e dichiarando l’atto immediatamente eseguibile.

A cura di Giovanna Tambo.

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