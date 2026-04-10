La Giunta comunale di San Severo ha approvato, nella seduta del 9 aprile 2026, la delibera n.73 con cui l’Ente aderisce all’accordo per l’attivazione del servizio di richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione e rappresenta una soluzione temporanea nelle more dell’accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), prevista dall’articolo 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Nel dettaglio, l’accordo consentirà al Comune di acquisire direttamente i certificati necessari attraverso una procedura definita “certificazione multipla in accordo diretto”, evitando passaggi intermedi e accelerando i tempi dei procedimenti amministrativi.

La misura ha un impatto rilevante sull’efficienza degli uffici, soprattutto in relazione a pratiche che richiedono verifiche sui precedenti giudiziari o sulle sanzioni amministrative legate a reati. L’obiettivo è semplificare l’azione amministrativa e garantire maggiore rapidità nelle risposte ai cittadini e alle imprese.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti legati alla sicurezza dei dati e alla tutela della privacy. L’Ente, infatti, dovrà operare nel pieno rispetto della normativa vigente, adottando misure organizzative e tecniche per prevenire accessi non autorizzati e garantire l’uso corretto delle informazioni, come previsto dal GDPR.

Tra gli obblighi previsti, anche la formazione del personale abilitato all’utilizzo del sistema e la tracciabilità degli accessi, oltre alla gestione tempestiva di eventuali violazioni dei dati.

L’accordo avrà una durata di due anni, rinnovabile solo in presenza di motivate ragioni legate al mancato accreditamento alla piattaforma nazionale. Cesserà automaticamente nel momento in cui il Comune completerà l’integrazione con la PDND.

Con la delibera, approvata all’unanimità, la Giunta ha inoltre autorizzato il sindaco alla sottoscrizione dell’accordo, rendendo l’atto immediatamente eseguibile per garantire l’attivazione del servizio in tempi rapidi.

Si tratta di un passaggio tecnico ma strategico nel processo di modernizzazione della macchina amministrativa, che punta a migliorare l’interoperabilità tra enti e a rendere più efficiente l’accesso ai dati pubblici.

A cura di Giovanna Tambo.