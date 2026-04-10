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SIRACUSA FOGGIA Siracusa, ci risiamo. I tifosi finanziano la trasferta a Foggia, raccolti 7.200 euro

L’iniziativa, nata in un momento di difficoltà organizzativa e societaria, conferma il forte legame tra la tifoseria e la squadra azzurra

Siracusa, ci risiamo. I tifosi finanziano la trasferta a Foggia, raccolti 7.200 euro

Siracusa, ci risiamo. I tifosi finanziano la trasferta a Foggia, raccolti 7.200 euro - Fonte Immagine: tuttocampo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Cronaca // Focus //

Ancora una volta i tifosi del Siracusa scendono in campo per sostenere concretamente la squadra. In vista della trasferta di Foggia in Serie C, è stata organizzata una raccolta fondi che ha permesso di raggiungere 7.200 euro, cifra destinata a coprire i costi del viaggio del club.

L’iniziativa, nata in un momento di difficoltà organizzativa e societaria, conferma il forte legame tra la tifoseria e la squadra azzurra, già protagonista in passato di altre forme di sostegno economico e logistico per garantire la partecipazione alle trasferte.

Secondo quanto riportato, la somma raccolta consentirà alla squadra di affrontare la lunga trasferta in pullman verso Foggia, evitando possibili criticità legate alle risorse disponibili e assicurando la presenza del gruppo in campo.

Non si tratta di un episodio isolato: la tifoseria siracusana, storicamente molto partecipata e radicata sul territorio, ha più volte dimostrato un forte senso di appartenenza, intervenendo anche in passato per sostenere la società nei momenti più complessi.

L’ennesimo gesto di solidarietà conferma quindi il ruolo centrale dei supporter nel percorso del Siracusa, che continua a vivere anche grazie alla passione e al contributo diretto dei propri tifosi.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

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