Eseguito un ordine di carcerazione emesso il 31 marzo dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Lecce: i carabinieri hanno arrestato Antonio Megha, 64 anni, ex sindaco ed ex assessore del Comune di Neviano.

L’uomo dovrà scontare una pena definitiva di 9 anni, 8 mesi e 18 giorni di reclusione, stabilita in primo e secondo grado e divenuta irrevocabile dopo la sentenza della Corte di Cassazione dell’11 marzo, per il reato di voto di scambio elettorale politico-mafioso.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Megha avrebbe acquistato in occasione delle elezioni amministrative del settembre 2020 un pacchetto di almeno cinquanta voti riconducibili al clan Coluccia della Sacra Corona Unita. Il sostegno elettorale garantito dall’organizzazione criminale sarebbe stato determinante per la sua elezione e per il successivo incarico di assessore.

In cambio, l’ex amministratore avrebbe promesso denaro e favori, tra cui somme per circa 3.000 euro e altre utilità personali, oltre alla disponibilità a mettere la macchina amministrativa comunale a disposizione del sodalizio criminale.

L’inchiesta era nata nell’ambito dell’operazione “Insidia”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo. L’indagine, sviluppata tra il 2019 e il 2021 in diversi comuni del Salento, tra cui Galatina, Aradeo, Neviano, Cutrofiano e Corigliano d’Otranto, aveva portato a 15 arresti e allo smantellamento di un’associazione mafiosa attiva in estorsioni, usura, traffico di droga, armi e atti violenti sul territorio.

Lo riporta ansa.it.