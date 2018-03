Manfredonia, Rotary dona pulmino a Casa Famiglia ‘Don Carmone’

Di:

Manfredonia – SU richiesta del prof. Salvatore Coppolecchia, il Rotary Club di Manfredonia ha donato alla Casa Famiglia “don Mario Carmone” di Manfredonia un pulmino SCUDO Fiat riportato nella foto. Per far fronte alle spese sostenute per l’acquisto del citato pulmino, il Rotary Club ha organizzato, per Domenica 17 Maggio alle ore 20:30 presso il RegioHotel Manfredi, una commedia dialettale in due tempi di Vittorio tricarico dal titolo ‘A strèda nostra”.

COSTUMI

Nella Fabiano

LUCI E COLORI DEI SUONI

Leo Zingariello

SCENOGRAFIE

Antonio Di Palma

TRUCCO

Viviana Potenza

REGIA

Vittorio Tricarico

DIRETTORE DI SCENA

Francesco Cassa

AMMINISTRATORE

Pasquale Tricarico

ATTORI

Mario Paglione

Luciano Segreto

Lucia Mucci

Lucia Alvaro

Salvatore Riccardi

Viviana Potenza

Pasquale Tricarico

Valentino Trimigno

Paolo Fortunato

Antonio Dentellato

Umberto Esposto

Vittorio Tricarico

LOCANDINA





