Smaltimento rsu a Deliceto, accordo Agecos – Comune Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo. CON recente determinazione gestionale del 1° Settore affari generali del Comune di Monte Sant’Angelo, è stato approvato lo schema di contratto tra la società AGECOS SpA, con sede a Paterno (PZ) Contrada Pietrasanta, e il Comune di Monte Sant’Angelo, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i presso l’impianto complesso RSU di Deliceto (FG), località Catenaccio, di appendice al contratto del 27/06/2013. La spesa complessiva presunta fino al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 292.000,00 circa a fronte dell’attuale disponibilità rinveniente dall’esercizio provvisorio, che è di € 232.018,17, per cui il maggiore onere di € 60.000,00 dovrà essere previsto come incremento nel pertinente capitolo del bilancio 2016, in corso di compilazione.

