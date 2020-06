SSV Gargano, con auto investe cinghiale: morto 28enne

. UN 28enne originario di San Marco in Lamis, Domenico Coco, è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la Strada a scorrimento veloce del Gargano (Strada statale 693 dei Laghi di Lesina e Varano). Il sinistro è avvenuto nei pressi di Sannicandro Garganico.

Da raccolta dati, la vittima era a bordo della sua Alfa Romeo 159 quando ha investito un cinghiale che attraversava la strada. In seguito l’urto del mezzo contro un muretto e un guard rail. Sul posto vigili del fuoco e i carabinieri del Comando provinciale di Foggia.