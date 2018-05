Dopo i nubifragi in Capitanata, Confagricoltura chiede stato calamità

Di:

La continua ondata di maltempo di questi giorni, grandinate e piogge eccezionali, in uno alle gelate dello scorso febbraio, che hanno colpito le colture arboree, in particolar modo gli ulivi, stanno letteralmente mettendo in ginocchio i produttori dell’agro della provincia di Foggia, con conseguenze disastrose alle colture in campo (cereali, ortaggi, alberi da frutto, vigneti, oliveti etc.). Confagricoltura chiede alla Regione Puglia di formulare al Ministero delle Politiche Agricole la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale.

“E’ una procedura necessaria al fine di essere riconosciute alle aziende danneggiate i benefici previsti dalla normativa per i danni patiti”, fa sapere l’associazione di categoria che aggiunge “affinché questo sia possibile, invitiamo coloro che hanno subito danni ingenti, ad inviare la segnalazione, (la modulistica è disponibile presso tutti gli Uffici di Confagricoltura sul Territorio) all’Ufficio Provinciale Agricoltura e ai Comuni, per attivare immediatamente i sopralluoghi”.

fonte teleradioerre