FAI CISL primo sindacato nello stabilimento Barilla di Foggia

Foggia,10 maggio 2018. Straordinario risultato e grande successo per la FAI CISL di Foggia che vince le lezioni per il rinnovo delle RSU – Rappresentanze Sindacali Unitarie – nello stabilimento Barilla della zona industriale del capoluogo dauno. La FAI, infatti conquista 3 seggi su 6, lasciandone uno ciascuno a FLAI , UILA ed Autonomi. Sono risultati eletti: Michele D’Errico, Alberto Arionni e Danilo Melfitani. “Impegno e lavoro ripagano sempre e portano a risultati come questi – afferma Lorenzo Di Varsavia, Segretario Generale della FAI CISl di Foggia – Un plauso va fatto agli eletti ed anche agli amici che non sono stati eletti per il lavoro che hanno offerto.

Siamo il primo sindacato all’interno della Barilla di Foggia e questo ci riempie di soddisfazione. Ora ci sentiamo ancor più impegnati ad attuare una politica seria, trasparente e costruttiva nella tutela dei lavoratori dello stabilimento. Siamo sempre stati, e lo saremo sempre, al fianco dei dipendenti per le problematiche, le istanze e le rivendicazioni a tutela del loro ruolo di lavoratori. A tutti va consegnato un grazie doveroso per questo successo, un grazie dovuto a tutti i lavoratori che hanno posto la fiducia nella FAI CISL, organizzazione che è impegnata con rigore, serietà, passione e dedizione, ogni giorno, nell’impegno sindacale.

Oggi si rafforza ancora di più il rapporto democratico con i lavoratori e si consolida il patto di fiducia con la federazione sindacale attiva in ogni campo ed in ogni settore dell’azienda Barilla. I lavoratori sanno che possono contare sulla FAI CISL e sulla sua solidità perché sanno che favoriremo sempre la loro crescita professionale ed umana”.