Finale Tim Cup. Vince la Juventus

Di:

Nel primo tempo si assiste ad una partita molto tattica e bloccata. Il Milan copre bene gli spazi e punge in contropiede, con Cutrone che dopo pochi minuti spreca malamente una buona palla a centro area e Suso che poco dopo costringe Buffon a distendersi in angolo. La Juventus fa invece più possesso palla, cerca di aggirare la difesa rossonera con cross dalle fasce, ma Donnarumma, nei primi quarantacinque, al pari del collega, non viene mai severamente impegnato. La ripresa si apre su ritmi molto più alti, dettati dalla spinta della Juventus, molto più decisa rispetto al primo tempo. Subito Dybala va due volte pericolosamente al tiro, poi, al 56′, arriva la rete del vantaggio bianconero con un colpo di testa su angolo di Benatia. Il Milan accusa il colpo e la Juventus insiste il forcing offensivo con un altro siluro da fuori di Dybala che vede la deviazione miracolosa di Donnarumma. Dopo 5′ dal vantaggio la Juventus raddoppia, questa volta con un tiro dal limite di Douglas Costa che si insacca a fil di palo con la colpevole partecipazione di Donnarumma. Passano altri 3′ e arriva il terzo gol che taglia le gambe al Milan, punito da Benatia che approfitta di un altro intervento imperfetto del portiere rossonero. La gara potrebbe riaprirsi poco dopo con un autogol della difesa bianconera, salvata dal palo su involontario tocco all’indietro di Matuidi, ma arriva la sfortunata deviazione di Kalinic nella propria porta a spegnere definitivamente ogni speranza di rimonta. Allegri concede la passerella a Bernardeschi, Higuain e Marchisio, ma il risultato non cambia più. La Juventus si aggiudica la tredicesima Coppa Italia della propria storia, festeggia all’Olimpico la quarta TIM Cup consecutiva e si lancia verso il settimo scudetto di fila, ennesimo record di questi ultimi anni.

fonte lega serie a