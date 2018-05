fonte image http://www.italiaatavola.net

Di:



Il prezzo del grano duro fino sulla piazza di Foggia continua a calare, sia all’ingrosso che all’origine. Il cereale pastificabile tra fine marzo e la prima decade di maggio lascia sul terreno ben 7 euro alla tonnellata all’ingrosso, mentre tra la prima decade di aprile e i primi di maggio il calo è di 10 euro per il prezzo all’origine. L’ultimo atto ieri quando, secondo l’Osservatorio prezzi della Camera di commercio del capoluogo pugliese, i prezzi all’ingrosso alla Borsa merci, alle condizioni di “franco partenza luogo di stoccaggio” hanno perso ancora 2 euro rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 207 euro la tonnellata sui valori minimi e 212 sui massimi. Pochi giorni prima, il 2 maggio, data dell’ultima rilevazione Ismea per il grano duro fino all’origine – alle condizioni di “franco magazzino – partenza” – si segnalava un valore medio di euro 202,50 alla tonnellata e con un minimo che ha toccato i 200 euro, registrando così un ulteriore calo del 2,4% del prezzo pagato in campagna ai cerealicoltori per il grano duro pastificabile rispetto all’ultima rilevazione. La mietitura 2017 continua a perdere valore al Sud

Il prezzo del grano duro fino sulla piazza di Foggia continua a calare, sia all’ingrosso che all’origine. Il cereale pastificabile tra fine marzo e la prima decade di maggio lascia sul terreno ben 7 euro alla tonnellata all’ingrosso, mentre tra la prima decade di aprile e i primi di maggio il calo è di 10 euro per il prezzo all’origine. fonte, articolo completo https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2018/05/10/grano-duro-tutti-i-prezzi-in-picchiata/58636 Grano duro, tutti i prezzi in picchiata ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.