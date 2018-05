Litiga con la madre e lancia vaso su auto CC: arrestato

Di:

Foggia. Panico a Cerignola, in via Rivoli, la scorsa notte, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del NORM della locale Compagnia Carabinieri è intervenuta presso un’abitazione dove era stata segnalata una violenta lite tra madre e figlio. All’arrivo dei Carabinieri il giovane, GALLO IVANO, cl. ’91, pregiudicato del posto, è fuggito verso il tetto della propria abitazione. Mentre i militari stavano parlando con la donna per capire cosa fosse appena accaduto, all’improvviso hanno visto volare giù dal tetto della palazzina di due piani un grosso vaso di terracotta, lanciato dal Gallo, che per fortuna è caduto sull’autovettura di servizio, a circa un metro dai militari, mandando in frantumi il lunotto posteriore.

Immediatamente i militari hanno raggiunto il tetto della palazzina, sorprendendo il giovane che stava tentando di scappare attraverso i tetti dei palazzi limitrofi e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungerlo, bloccarlo e ammanettarlo.

Durante la nottata si è poi riusciti a capire con esattezza cosa fosse successo. Il ragazzo, per l’ennesima volta, aveva tentato di estorcere del denaro alla madre, la quale, conscia del fatto che sarebbero stati usati per comprare della cocaina, si era rifiutata di dargliene. Da qui la lite e la richiesta di aiuto al 112, che si è conclusa col danneggiamento, per fortuna, solo dell’autovettura, e con l’arresto di Gallo.

Su disposizione del P.M. di turno Gallo è stato associato nel carcere di Foggia. Risponderà dei reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.