Manfredonia, 10 maggio 2018. Escluso alcun collegamento con la criminalità relativamente all’incendio che ha interessato nella notte una Alfa 147, con fatti avvenuti in Largo delle Campanule, a sud di Viale dei Crociati a Manfredonia. Sul posti i Vigili del Fuoco, del distaccamento locale, e i Carabinieri della locale Compagnia. Il proprietario del mezzo, classe 1982, ha negato qualsiasi richiesta estorsiva, recenti diverbi o dissidi. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia. Auto in fiamme. Indagini CC, esclusa criminalità ultima modifica: da

