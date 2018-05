Meteo Puglia. Rovesci intermittenti alternati a pause asciutte

Di:

Bari. Meteo Puglia. La pressione tende ad aumentare favorendo una prevalenza di bel tempo su coste e pianure di Puglia, Basilicata e Molise. Tuttavia nelle ore centrali della giornata si svilupperanno annuvolamenti sui rilievi molisani, lucani e Murge con rischio di locali rovesci o temporali in locale sconfinamento al litorale ionico, che tenderanno poi a dissolversi nelle ore serali. Temperature senza particolari variazioni, al più in rialzo nei valori massimi. Ventilazione debole variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste con mari quasi calmi o poco mossi.

Venerdì 11 Maggio

Sole prevalente, salvo locali rovesci su Murge e Appennino

VENERDI’: pressione in lieve aumento ma tempo non del tutto stabile su Puglia, Molise e Basilicata. Sole prevalente infatti sin dal mattino, ma nel pomeriggio sviluppo di occasionali acquazzoni o temporali su Appennino e Murge, in estensione probabile entro sera anche a tarantino e materano. Temperature in lieve aumento, massime gradevoli, in genere entro i 23-25°C. Venti deboli o moderati settentrionali, in temporanea rotazione da OSO sulla Puglia ionica. Mari fino a mossi.

Sabato 12 Maggio

Discreto ma con ancora rovesci e temporali diurni

SABATO: la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su litorale adriatico meridionale e Salento nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 24°C. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto poco mosso.

fonte 3bmeteo