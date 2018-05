FEDERICA VENTURA - PH IMMEDIATO

Foggia. Si terrà giovedì 17 maggio 2018, alle ore 18.00, lo spettacolo teatrale “Più vive che mai… per non dimenticare Federica”, portato in scena da “Sporchiamoci le mani-Great”, gruppo teatrale composto da studenti e studentesse del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, da sempre attento alle tematiche della violenza di genere, oggetto prioritario delle rappresentazioni. L’occasione nasce dalla volontà di ricordare la morte di Federica Ventura, vittima di femminicidio, uccisa a Troia dal marito il 16 febbraio scorso. Studentessa del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, Federica si laureò con la prof.ssa Antonella Cagnolati, il 10 novembre 2016. Lo spettacolo ha il patrocinio della Provincia di Foggia, della Consigliera di Parità Avv. Antonietta Colasanto e si inserisce nelle iniziative sulla tematica della violenza contro le donne, portate avanti negli ultimi anni dalla Cattedra di Storia di Educazione di Genere della prof. Cagnolati, Delegata del Rettore alle Pari Opportunità e referente scientifica del gruppo “Sporchiamoci le mani-Great”. L’evento si terrà nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana (piazza XX Settembre, n. 20 – Foggia) e vedrà la partecipazione di Melina Barbati, poetessa foggiana e dell’attrice Marilena Salvatori. L’ingresso è gratuito. “Più vive che mai… per non dimenticare Federica” ultima modifica: da

