“Scandalo associazioni 118: lavorano per l’Asl ma non esistono per la Regione”

Foggia. ”Scandalo nel 118 della Provincia di Foggia: dalla carte pervenute al sindacato Usppi, alcune cooperative non avrebbero i requisiti per gestire le postazione del 118. Infatti risulta dal bollettino ufficiale della Regione Puglia n.66 del 08/06/2017 che alcune di queste associazioni sono state cancellate dall’elenco regionale delle associazioni ed altre sono in attesa di essere reiscritte, poiché precedentemente cancellate perché non in possesso dei requisiti previsti da quanto disposto dagli art. 6 e 7 del regolamento regionale e pertanto di non poter essere iscritti nell’elenco regionale di protezione civile, ma nonostante questo le stesse operano e gestiscono postazioni del 118 nella provincia di Foggia dove non è presente la società in house della Asl Fg Sanitàservice”. Lo dice in una nota Massimiliano Di Fonso, Segretario provinciale Usppi.

“E’ uno scandalo!!”, dice Di Fonso. “Come è possibile che la Asl di Foggia non abbia effettuato i controlli necessari e obbligatori alla verifica dei requisiti per poter mantenere l’appalto con la stessa. Cosa si nasconderebbe dietro il mancato controllo, constatata la commistione fra alcune associazioni di volontariato, vedi l’assunzione presso l’Avas (di un familiare,ndr) del presidente della associazione Confraternità misericordia di Lucera che ha ceduto l’appalto alla stessa associazione Avas alle Isole Tremiti dove sono rimasti fuori quattro lavoratori fra cui uno che lavorava da tredici anni in quella postazione?”

“Come sia possibile che queste associazioni inesistenti per la Regione Puglia abbiano appalti con la Asl di Foggia, ed alcune gestiscono più postazioni nella Provincia di Foggia vedi sempre la misericordia di Lucera che detiene ancora le postazioni di Motta e Volturara avendo ceduto la postazione delle Isole Tremiti agli amici dell’Avas?”. “E’ una vergogna!! La Asl di Foggia doveva vigilare sulle stesse e verificare se sussistevano ancora i requisiti per il mantenimento dell’appalto. Ci auguriamo il prima possibile che la Asl faccia chiarezza in merito, e che le stesse postazioni siano affidate il prima possibile alla sanitàservice che gestisce già parte della provincia di Foggia e che certamente non reca imbarazzo alla stessa Azienda Sanitaria”, conclude

Massimiliano Di Fonso, Segretario provinciale Usppi.

