Foggia. Gli agenti della Mobile – Gruppo Falchi di Foggia, nel corso di un servizio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto Francesco Trisorio, classe 1984. Durante l’attività di pattugliamento, l’attenzione dei Poliziotti è stata attratta da un soggetto che dopo aver sostato davanti al portone della propria abitazione, entrava e ne usciva subito dopo. L’individuo, veniva subito sottoposto ad un controllo e poiché dava esito negativo, in sua presenza, si procedeva anche alla perquisizione dell’appartamento in cui era domiciliato, che dava anch’esso esito negativo. Poiché Trisorio si mostrava molto agitato, gli agenti procedevano anche alla perquisizione dell’autovettura con la quale il predetto era giunto sul posto, una Fiat Punto. Difatti, appena entrato in auto, Trisorio, tentava di disfarsi di una busta infilandola sotto l’auto, azione che non sfuggiva ai poliziotti che rinvenivano e sequestravano la busta di nylon, contenente un chilo di marijuana. Trisorio dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione del Pubblico Ministero. Redazione StatoQuotidiano.it Sorpreso con 1 chilo di marijuana: arrestato foggiano ultima modifica: da

