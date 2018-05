Summer Camp Accademia

Di:

Eccoci qui …come promesso anche quest’anno ci sarà il Summer camp della scuola calcio Accademia Manfredonia .

Il summer si svolgerà la mattina presso il lido la pineta ( Siponto ) e il pomeriggio Miramare e Pala Tomaiuolo .

Il nostro campo estivo avrà inizio il

17Giugno.. con l Open Day ore 11.00 presso Lido la Pineta, e sarà aperto a tutti per dare la possibilità di conoscere il nostro staff .

Le Iscrizioni partiranno dal 21 Maggio presso laNostra sede in Via dei Celestini 8/A.

Servizio navetta a richiesta e Tante attività sportive ludiche e ricreative ….la novità ??RECUPERIAMO INSIEME 📚 compiti per le vacanze… con Beta After School ( elementari medie e superiori ) Lun e Giov Presso Luc dalle 17.00 alle 19.00.

Il nostro team di istruttori qualificati seguirà i ragazzi nelle attività ludiche, sportive e nei percorsi di educazione motoria

Per il percorso “compiti per le vacanze” sarà a vostra disposizione un Team di insegnati qualificati.

Estate Hdemica

Ti aspettiamo !

Locandina