Ingresso Ospedali Riuniti Via Napoli -

Di:



Foggia. Il giorno 11 e 12 maggio 2018 con inizio alle ore 8.30 presso l’“Aula Turtur” degli “Ospedali Riuniti” di Foggia si terrà il primo convegno “Il tumore della mammella nella giovane donna”, organizzato dalla Breast Unit dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia, della ASL di Foggia, dell’Ordine dei Medici e con la partecipazione delle Associazioni. Presidente del convegno è il Dott. Marcello Di Millo, Responsabile della Breast Unit degli “Ospedali Riuniti”. La tematica scelta è quanto mai attuale perché l’incremento epidemiologico di questa neoplasia interessa sempre più donne in giovane età che fino ad oggi sembravano risparmiate dall’incidenza tumorale. Ampio spazio congressuale sarà dato a tutti i professionisti della Breast Unit aziendale. Interverranno, inoltre, anche la gran parte delle Breast Unit pugliesi con la presenza dei Dirigenti

responsabili e di numerosi senologi regionali. La prima sessione, dedicata alla Diagnostica, sarà presieduta dal Prof. Luca Macarini e avrà come moderatori il Dott. Sergio Modoni e il Dott. Gianpaolo Grilli. La lettura introduttiva riguarderà le nuove tematiche della biologia molecolare e sarà svolta dal Prof. Salvatore Pece del prestigioso IEO di Milano. La seconda sessione, sul tema Dal Laboratorio alla Pratica Clinica, sarà presieduta dal Prof. Maurizio Margaglione e avrà come moderatori il Prof. Luigi Nappi e la Prof.ssa Gabriella Serio.

La terza sessione riguarderà la Chirurgia Senologica e la Radiochirurgia e sarà presieduta dal Dott. Giuseppe Bove. Moderatori saranno il Dott. Francesco Cianci e il Prof. Antonio Ambrosi. La sessione sarà introdotta dalla lettura del senologo romano di fama nazionale, Dott. Lucio Fortunato. Grande rilievo sarà dato alla Chirurgia plastica e ricostruttiva con una sessione specifica, la quarta, presieduta dal Prof. Aurelio Portincasa e con il Prof. Ettore Brienza e il Dott. Domenico Parisi come moderatori. La sessione sarà introdotta da una lettura magistrale “Up-to-date nella chirurgia ricostruttiva della mammella” del Prof. Paolo Persichetti di Roma. La quinta sessione, presieduta dal Dott. Antonio Romito, moderatori la Dott.ssa Angela Suriano e il Dott. Massimo Lombardi, sarà dedicata alla terapia medica e alla radioterapia.

Si parlerà, inoltre, della terapia di supporto e del follow up nella sesta e ultima sessione, presieduta dal Prof. Maurizio Ranieri, moderatori il Dott. Sante Romito e la Prof.ssa Gilda Cinnella.

Le Associazioni di settore, con le loro considerazioni, concluderanno ogni sessione di lavoro. Il convegno è stato accreditato al Ministero della Salute ottenendo n.10 crediti formativi e sarà aperto a tutte le categorie professionali interessate alle tematiche e, in particolare, a tutte le donne del territorio. Il tumore della mammella nella giovane donna ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.