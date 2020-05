Assembramenti ragazzi a Manfredonia, proteste nel forum “Forze dell’Ordine devono intervenire”

, 10 maggio 2020.: assembramenti ragazzi a Manfredonia senza protezioni, continuano le segnalazioni a StatoQuotidiano.it.

“Sono un abitante della zona croce, vorrei dire solo una cosa , possibile che le volanti non si devono fermare mai quando vedono certe scene, ho chiamato centinaia di volte per i ragazzi che si comportano male di fronte la scuola perotto, le pattuglie sono sempre impegnate mai una volta che fosse arrivata“.

“Oltre a fare la pipi ovunque e armeggiare con cane e e bottiglie di alcolici a volte si (..)”.

“Non solo rione croce , anche montecchio pieno di ragazzi senza mascherine e fino a tarda sera. Città allo sbando, senza nessun riferimento. Il penni – Che vergogna.”

“Sono ragazzi, comunque dodicenni. Sono il risultato di noi che abbiamo fatto il 68. Forse siamo noi ad essere in errore. Credo sia il caso di avvicinare i ragazzi in modo adeguato.

Certamente rimproverare i ragazzi in gruppo per non avere la mascherina all’aperto, è una stupidaggine. Sono gli insulti e le battutacce che avete ”in qualche modo” richiesto. Sono ragazzi e noi siamo peggio di loro perchè siamo adulti e dovremmo capire. Però era piu intelligente Carlino“.

“Squadroni di delinquenti da quattro soldi arrivano dalla zona Perotto per stazionare sotto la galleria Croce, scalinata di via Di Vagno e i portici di Piazza Salvo D’Acquisto.

Per i vigili urbani sarebbe semplice visto che il comando è lì vicino, ma niente. Lo stesso per Polizia di Stato..le auto sono sempre impegnate. CI vuole un controllo costante a piedi soprattutto quando questa emergenza sarà finita che si ritornerà ai consueti e deprecabili assembramenti sotto i portici, assembramenti che portano sporcizia, sputi, continuo orinare, spaccio e degrado nella zona centralissima della città. Oramai le segnalazioni vengono fatte da anni ma niente, tutto rimane inascoltato. Dovrebbe essere consapevole anche l’associazione carabinieri che è lì sotto i portici. E’ davvero umiliante vedere auto dei vigili urbani o forze dell’ordine che passano e non fanno niente. Bisogna AGIRE..adesso ma soprattutto quando questa emergenza sarà finita..perchè se è vero che la situazione è leggermente più calma dovuta al divieto di assembramento, subito si ritornerà al caos e al degrado oramai abituatici da anni“.