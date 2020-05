Bari, azienda adotta il braccialetto hi-tech per rispetto distanze

Bari, 10 maggio 2020. La A.V.S.A.S. Giovanni Paolo II, società che opera nel settore dell’assistenza a disabili e anziani, è la prima azienda sanitaria della Puglia che si doterà degli innovativi braccialetti hi-tech per segnalare il mancato rispetto delle distanze minime e isolare eventuali focolai di coronavirus. Ne dà notizia Metawellness – start-up pugliese che ha creato e brevettato l’innovativo dispositivo “Labby Light” che sta spopolando in tutta Italia – annunciando la partnership siglata con la società barese.

La A.V.S.A.S. Giovanni Paolo II opera con 40 volontari per fornire assistenza ed eseguire trasporti sanitari in favore di circa 120 tra anziani e disabili, ed è attiva nella provincia di Bari – spiega Metawellness – Grazie all’accordo raggiunto, pazienti e dipendenti della cooperativa verranno dotati del braccialetto anti-Covid “Labby Light”, in grado non solo di avvisare attraverso vibrazione e led quando non si rispetta la distanza di sicurezza di un metro, ma anche di ricostruire i contatti stretti bloccando sul nascere possibili focolai di coronavirus e nel rispetto della privacy perché Labby registra i dati sul bracciale senza usare alcuna app, gps, ble o WiFi.

“Una proficua collaborazione tra aziende pugliesi che dimostra ancora una volta come le varie realtà della regione siano pronte a ripartire con un occhio puntato alla sicurezza dei dipendenti, grazie alle opportunità offerte dalla moderna tecnologia che possono essere messe a disposizione di tutti – afferma l’A.D di Metawellness, Antonello Barracane – Non a caso il braccialetto “Labby Light” partito dalla Puglia sta raccogliendo consensi e interesse in tutta Italia e all’estero, e sono già numerosi i contatti in corso con altre realtà produttive e imprenditoriali per adottare il dispositivo già nelle prossime settimane, allo scopo di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di legge”.