Emiliano: “Il governo deve fermare la guerra sui tamponi per risorse ed investimenti”

“Il pallino sulle riaperture deve tornare alle Regioni”. Nell’ intervista asuldi oggi, il giornalista chiede se quella in atto a proposito delle diverse ordinanza emanate, anche l’ultima in Puglia sulla riapertura dei parrucchieri sia una “guerriglia”. Emiliano ha risposto che “la dialettica con il governo non è mai mancata, che recarsi dal parrucchiere è cura della persona e della propria identità come stabilito dalla Costituzione” e pensa che il governo possa seguirlo su questa strada. Riguardo alle Regioni guidate dal centrodestra e alle loro ordinanze, dice: “Il centrodestra con la pandemia è sparito e non potendo dare un segnale in Lombardia per evidenti motivi lo fa in Calabria e in Friuli Venezia Giulia”.

Ricorda l’arrivo dal nord di molti pugliesi: “Abbiamo rischiato l’osso del colo quando nella fase 1 sono arrivati 35mila pugliesi dalla Lombardia e abbiamo contenuto il problema altrimenti avremmo avuto tante Codogno”. Il giornalista richiama alla memoria del governatore: “Però voi siete ultimi per numero di tamponi eseguiti”. Emiliano dice che faranno tamponi ai dipendenti della Sanità e a tutti quelli che entrano ed escono dall’ospedale, stanno comprando una macchia che permette di arrivare a 10mila tamponi al giorno ma c’è un problema. Cioè: “I soldi necessari li chiederemo indietro al governo ma se noi abbiamo come obiettivo di eseguire 15mila tamponi al giorno e il Veneto 100mila vanno fissati dei tetti per ogni Regione e lo devono fare a Roma, altrimenti si scatenerà una guerra sugli investimenti e il reperimento di questo materiale”.

Riguardo alle elezioni regionali, che i governatori vorrebbero a luglio mentre il governo le preferirebbe in autunno, ritiene che si possano fare più comizi con meno gente e poi ci sono le dirette social, “se ci fosse una risalita dei contagi in autunno le regionali dovrebbero rinviarle ancora e non è pensabile”.

