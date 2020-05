Incidenza cumulata per 10.000 abitanti, la Provincia di Foggia surclassa tutti in Puglia: 17.9%

, 10 maggio 2020. Mentre i dati diventano più bassi, relativamente alle nuove positività, è il momento di un bilancio temporaneo sui casi confermativi diin Puglia. L’emergenza sanitaria, come risaputo, va indicata dall’ultima decade di febbraio, inizio marzo.

Come rendono noto la Regione Puglia, e relativi dipartimenti, da alcuni giorni sono basse le cifre relative ai nuovi positivi, tranne per la Provincia di Bari che ha registrato 20 casi ieri, 22 oggi. La Provincia di Bari (con circa 1.200.000 residenti) ha raggiunto al 10 maggio 2020 un totale di 1.413 casi, con incidenza cumulata pari all’11.3%.

Ad oggi la Puglia ha raggiunto i 4.313 casi confermati in totale, con incidenza cumulata del virus per 10.000 abitanti pari come media al 10.7%.

Per la Provincia di Foggia:1.111 casi confermati, con incidenza cumulata per 10.000 abitanti pari al 17.9%.

MAPPA “ATTUALMENTE POSITIVI” PER COMUNI DELLA CAPITANATA (10.05.2020).

FOGGIA, SAN GIOVANNI ROTONDO, TORREMAGGIORE: +51 CASI ATTUALMENTE POSITIVI.

SAN MARCO IN LAMIS, SAN SEVERO, MONTE SANT’ANGELO, CERIGNOLA, LUCERA, BOVINO, TROIA: TRA “21-50” CASI ATTUALMENTE POSITIVI.

MANFREDONIA, SAN NICANDRO GARGANICO > TRA “11-20” CASI ATTUALI POSITIVI.

APRICENA, LESINA TRA 6-10 CASI ATTUALMENTE POSITIVI.