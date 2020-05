Ironico, divertente, ma anche serio, nella sua attuale professione di executive manager di un importante Gruppo che si occupa di sanità con oltre 3000 dipendenti. Una vita ricca di esperienze come musicista, attore, umorista. Creativo, “perché la creatività è qualcosa di magico che rende vivi e vitali”, con un sogno ancora da realizzare: “Mi piacerebbe scrivere canzoni professionalmente per artisti emergenti. Oggi le canto io, ma non mi reputo un cantante, solo un autore. Sarebbe divertente”. È, artista eclettico, 65 anni e non dimostrarli, tanti guizzi e geni nelle numerose attività svolte nel suo passato.

Ma anche dirigente d’azienda, concessionario della pubblicità per la Gazzetta del Mezzogiorno per 30 anni, responsabile di produzione di audiovisivi per Tv, speaker radiofonico in due radio da lui fondate, Radio Luna e Radio Taxi, presentatore televisivo, commerciante d’abbigliamento e tanto altro. Ha suonato anche in piccoli club “senza mai pensare di registrare i brani” di sua composizione.

E poi ancora. Scrittore dal 2009, con 5 libri al suo attivo, tutti umoristici. E uno di questi ha voluto presentarlo “per forza” Renzo Arbore, sottolinea Rosa Rosa, a Foggia, il 3 agosto del 2010: si tratta di “Foggiani, chi siamo, da dove veniamo e perché non arriveremo mai”. Un testo che a ricostruisce la storia dei Foggiani, appunto, partendo dalla preistoria e arrivando fino all’Unità d’Italia, parlandone in modo ironico. Un libro che, nonostante tratti specificamente di storia locale, ha venduto circa 5000 copie, di cui 1500-1600 all’estero, diventando un bestseller nel suo genere: “È arrivato persino in Tibet dove è stato richiesto da una missione italiana”. Ed è stato utilizzato come libro di narrativa presso due licei della Capitanata e una scuola linguistica a Goppingen “perché ritenuto un valido strumento per assimilare la storia divertendosi”.

Intanto, in questo periodo di riposo forzato, Gioacchino Rosa Rosa si è iscritto al sito internazionale ReverbNation, sito web, lanciato nel 2006, incentrato sull’industria musicale indipendente che mira a fornire una piattaforma a musicisti, produttori di respiro internazionale e locale, dove questi possano collaborare e comunicare. E, a pochi giorni dal suo ingresso nella piattaforma, risulta al primo posto nella classifica dei cantautori in Italia, al terzo posto nella classifica dei musicisti italiani e al 66esimo posto in quella per i cantautori di tutto il mondo.

Gli è stato, quindi, proposto di mettere online i suoi pezzi su un paio di siti, Spotify [https://open.spotify.com/artist/71gTWWm12WSy87hqTIViBY?si=1w5LpuocSkuySuLEkcYFYw&nd=1] e Deezer, “e l’ho fatto con entusiasmo”.

L’album in cui sono raccolti i pezzi: “Duemilaventi”. Nato nei giorni della fase 1 dell’emergenza da Corona Virus, quelli in cui non si usciva e in cui l’autore Rosa Rosa ha “ripreso a suonare e scrivere e i testi sono venuti fuori da soli”. Si tratta di testi interessanti che trattano vari temi, dal divertente al serio, dall’impegnativo al romantico. “Un po’ come sono io” sottolinea l’artista. A parte qualche brano romantico, “che non mi si confà molto perché io solitamente sono ironico”, sono presenti nell’album un paio di canzoni che parlano del periodo particolare dell’emergenza Covid-19 in corso: “Spengo la Tv” e “L’Acquario”.

La prima rappresenta lo stato d’animo di chi non vuole più sentire quello che di negativo viene dal mondo esterno attraverso la televisione ed evidenzia la riscoperta dei valori, tra cui quello della famiglia, a cui ha portato la fase 1 dell’emergenza; la seconda canzone con tono ironico prende in giro i media nel loro essere spesso veicolo di notizie che non esistono, tra vero e falso. Poi c’è la canzone “Capitano” che affronta il tema degli sbarchi dei migranti nel periodo in cui al ministero c’era Salvini. E la “Balera in Galera”, brano di divertissement che racconta di un amore omosessuale tra persone di un tempo che fu, i cui protagonisti riescono a trovare poesia anche nello squallore di una prigione.

In Italia, però, Gioacchino Rosa Rosa non è ancora conosciuto come autore di canzoni. E il suo progetto, per il presente e per il futuro, è, quindi, quello di promuoversi come autore. Al momento usa la sua voce per veicolare i testi, i suoi album. Ma spera che presto altri cantanti gli chiedano di scrivere una canzone da interpretare. “Sarebbe un bel modo di concludere una carriera come la mia, ricca di così tante esperienze diverse” afferma Gioacchino Rosa Rosa. Con il tono di colui che non attende in modo passivo il tempo che passa.

Daniela Iannuzzi