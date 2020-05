Miglio “I ragazzini a San Severo fanno assembramenti senza protezioni, valuto ordinanza”

, 10 maggio 2020. “Ho ricevuto nelle ultime ore molte segnalazioni, video, foto di ragazzini assembrati senza mascherine, persone non distanziate a chiacchierare come se fosse un sabato qualunque. Una cittadina commerciante mi ha inviato un video da un balcone nei pressi di Piazza Incoronazione. Nei messaggi mi chiedeva più controlli. Quella stessa richiesta io l’ho riportata alle Forze di Polizia.

Mi chiedono di dirvi che le prossime volte,invece dei video, foto e quant’altro inviati al Sindaco, forse è più utile una telefonata ai numeri di emergenza delle forze di polizia. Intanto, vista la refrattarietà di alcuni ragazzi a proteggersi con la mascherina mentre sono a spasso, rifletto se non sia il caso di renderla obbligatoria con un’ordinanza del sindaco. Non ci sono mascherine in casa, metti un foulard e se non lo fai vieni multato”.

Lo scrive sui social il sindaco di San Severo, Francesco Miglio.