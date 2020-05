Riuniti Foggia, cioccolatini alle mamme ricoverate per Covid (VIDEO)

Foggia, 10 maggio 2020. Una festa della mamma solidale quest’anno al Policlinico Riuniti di Foggia! Il difficile periodo che stiamo attraversando non permette festeggiamenti o celebrazioni, ma non ci deve far dimenticare i piccoli gesti gentili., Associazione per il sostegno alle donne operate al seno, in occasione della, nel piazzale antistante gli uffici della Direzione Generale del Policlinico Riuniti, ha consegnato in dono con un gesto di affetto “” ad alcuni rappresentanti dei reparti di Oncologia e Radioterapia e di tutti i reparti che hanno collaborato nella gestione Covid del Policlinico Riuniti di Foggia, per distribuirli poi ai pazienti e alle donne che lavorano.

“Un gesto di affetto e di solidarietà che vuole essere un segnale di speranza per tutti – ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico Riuniti Dott. Vitangelo Dattoli –. In un momento così difficile e impegnativo, manifestazioni di amore e di solidarietà come questa sono la dimostrazione che un mondo migliore è possibile, una società più attenta ai bisogni di tutti, con al centro il bisogno collettivo e non più la soddisfazione del singolo”.