“Sarà un giorno”, nuovo lavoro per la band Cordamara (video)

, 10 maggio 2020. In questi giorni di silenzio la band– Voce e chitarra– Basso Francesco Strippoli- Batteria) fa uscire il suo nuovo lavoro “Sarà un giorno” che andrà a completare il suo primo ep. Il video, visibile solo su Facebook, racconta il silenzio interiore di uno stato d’animo.

Ecco il nuovo singolo!: “Sarà un giorno”, Registrato al Black Raven Studio di Berardino D’Achille e Donato Vero. Mastering a cura di Giulio Ragno Favero

Testo

Lento come i passi di un vecchio.

Mi aggredirono in sonno, mi arrestarono dentro.

Parla la magnifica croce luccicante sul petto, ora che io non ho voce.

È un sole di omertà che riscalda il mio paese.

È un sole di omertà che illumina le chiese.

È un sole di omertà quello che acceca i tuoi occhi.

Ogni volta coprirlo vorrai e sarà un nuovo giorno.

Un nuovo giorno

Un nuovo giorno

Ad un passo dal cielo ti ha tradito il tuo vuoto.

Ogni notte che passa perdo serenità.

Parla la magnifica Croce.

Parla, ma ascoltare non sa.

È un sole di omertà che riscalda il mio paese.

È un sole di omertà che illumina le chiese.

È un sole di omertà quello che acceca i tuoi occhi.

Ogni volta che volta coprirlo vorrai sarà un nuovo giorno.

Un nuovo giorno

Un nuovo giorno