The Guardian “Covid-19 si trasformerà in un virus più pericoloso?”

“Will Covid-19 mutate into a more dangerous virus?” – What do we know about the way coronavirus is evolving?: in un recente testo, “The Guardian” ipotizza una possibile mutazione del SARS-CoV-2. “Man mano che il coronavirus si diffonde in tutto il mondo, si teme che si trasformi in una forma più trasmissibile, più pericolosa o entrambe, potenzialmente peggiorando la crisi globale della salute. Cosa sappiamo del modo in cui il virus si sta evolvendo?

“Tutti i virus mutano e il coronavirus di Sars-Cov-2 che causa Covid-19 non fa eccezione. Le mutazioni sorgono quando il virus si replica all’interno delle cellule e si commettono errori nel copiare il suo codice genetico. A differenza degli umani, i cui geni sono scritti nel DNA a doppio filamento, i geni del coronavirus sono trasportati su RNA a singolo filamento”.

“Quanto è veloce la mutazione del virus? Il coronavirus è in realtà abbastanza stabile. Gli scienziati hanno analizzato circa 13.000 campioni in Gran Bretagna da metà marzo e hanno scoperto che nuove mutazioni compaiono all’incirca due volte al mese. Il tasso di mutazioni è importante perché più velocemente un virus muta, più rapidamente cambia comportamento. Un virus in rapida evoluzione può essere più difficile da fabbricare un vaccino perché quando è stato sviluppato, le parti del virus che gli attacchi del sistema immunitario potrebbero essere cambiate. L’influenza stagionale muta così rapidamente che abbiamo bisogno di un vaccino diverso ogni anno. Come varia il coronavirus in tutto il mondo? Il codice genetico dei coronavirus in tutto il mondo mostra che si divide in gruppi mentre si diffonde. Non c’è nulla di insolito in questo. I ricercatori in Germania hanno identificato tre principali gruppi genetici del virus in aprile, che hanno chiamato A, B e C. I gruppi A e C si trovano principalmente in europei e americani, mentre il gruppo B è più comune in Asia orientale. Ma ci sono anche gruppi più piccoli, che gli scienziati possono usare per rintracciare le infezioni alle loro fonti, e alla fine tornare in una regione come Wuhan o nel nord Italia”.

TESTO INTEGRALE Will Covid-19 mutate into a more dangerous virus