Bandiera blu, Lacatena: “Riconoscimento per 17 località pugliesi, grande risultato

Dichiarazione del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Stefano Lacatena, commentando il riconoscimento ottenuto da 17 località pugliesi (Isole Tremiti, Peschici, Zapponeta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Castellaneta, Maruggio, Ginosa, Melendugno, Otranto, Salve e Nardò).

“Diciassette località pugliesi sventolano la “Bandiera Blu”: un vessillo che dà ragione ai numeri da capogiro sul turismo nostrano e che sostiene la ripresa di tutto il settore.

Si tratta di un “certificato di garanzia” sulla qualità del nostro mare straordinario, che esercita un fortissimo appeal sui turisti, e dei nostri paesaggi suggestivi, della costa e dell’entroterra. Le amministrazioni locali hanno evidentemente fatto un buon lavoro sul fronte della tutela ambientale e della sostenibilità, ma anche i cittadini hanno fatto la loro parte con comportamenti rispettosi e civili.

La Puglia, ormai, occupa un posto da “regina” nel panorama internazionale delle mete turistiche e un riconoscimento come la Bandiera Blu per così tante località concorre a promuovere ulteriormente l’immagine della Regione. Una gran bella notizia soprattutto quest’anno, con tutte le difficoltà che conosciamo, e ci auguriamo che possa essere un’iniezione di entusiasmo e vitalità economica per tutto il territorio”.