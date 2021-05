Calcio. Manfredonia – Real Siti: vittoria e playoff (FOTO VIDEO)

Manfredonia, 10 maggio 2021. Torna alla vittoria il Manfredonia Calcio 1932, che batte per 2-1 in casa il Real Sito nella nova giornata del campionato di Eccellenza pugliese girone A con i playoff assicurati ma quanta sofferenza.

PRIMO TEMPO – Un Manfredonia non brillante ma cinico batte, non senza affanni, il Real Siti e conserva il primato in classifica a 20 punti, a due lunghezze dalla seconda Barletta 1922. Il Manfredonia, scende in campo con la coppia di attacco Salerno Trotta, mentre Morra parte dalla panchina. Dall’altra il Real Siti dell’ex Mr Lo Polito, che si affida al tandem Pelosi-Ruggieri, quest’ultimo per un momento sembrava potersi accasare a Manfredonia, salvo poi la società dirottare per Salerno.

Il Real Siti si posiziona molto bene in campo e parte con più verve del Manfredonia, grazie ad buon palleggio, pressing incisivo e rapide verticalizzazioni grazie alla velocità dei suoi uomini del reparto avanzato, tra cui spicca Panelli, una mezz’ala classe 2003 da monitorare.

La prima occasione capita al 4’ sui piedi di Salerno al quale arriva un pallone di rimbalzo, carica il tiro ma è alto sulla traversa.

Spinge il Real Siti e passa in vantaggio, al 12’ con Pelosi che riceve un passaggio filtrante da Ruggieri e spiazza Leuci segnando la rete del momentaneo vantaggio. Al 23’ ci prova Trotta con un flebile tiro, con fracile presa del portiere Lanzetta.

Al 24’ ci prova Panelli, dopo una gran sgroppata sulla destra, ingresso in area e tiro insidioso che finisce alla destra di Leuci.

Al 30’ ci prova ancora il Real Siti con De Battista che impegna di pugni Leuci e sul capolgimento di fronte, la palla del pareggio capita sui piedi di Trotta che cerca di beffare Lanzetta, in uscita, con un pallonetto che scavalca l’estremo difensore, ma mentre in pallone starebbe rotolando in rete, viene tolto dalla porta da un difensore. Al 33’ accorcia le distanze il Manfredonia con Coronese che a seguito di un calcio di punizione battuto sulla destra del terreno di gioco, pallone che rimpalla sulla difesa e finisce sui piedi di Coronese che scaglia un terra aria imprendibile che trafigge Lanzetta.

SECONDO TEMPO – Ancora molto propositivo il Real Siti che con De Battista, quando è trascorso solo un minuto tenta la conclusione con il pallone di poco a lato. Al 9’ è Salerno che serve Cicerelli che prova il tiro ma è respinta del portiere ed angolo. Al 12’ tiro cross di Pelosi con Leuci pronto a respingere. Al 23′ il neo entrato N.Morra anticipa il diretto avversario, discesa verso la porta ma conclude male.

Al 25’ passa in vantaggio il Manfredonia: Salerno lancia Trotta, finta e tiro che trafigge Lanzetta per il vantaggio sipontino. Al 33′ gli autori dei due gol dei biancocelesti confezionano un’ altra grande azione. Cross basso di Coronese per Trotta, che di prima intenzione timbra il montante. Girandola di sostituzioni. I locali controllano le sortite avversari. Real Siti che finisce in 10 per l’ espulsione di Gallullo al 44′. Nei 5′ di recupero, il Manfredonia 1932 gestisce il possesso e porta in ghiaccio vittoria,primato e play off. Dopo il riposo si riprenderà con il big match Manfredonia vs Corato.

______________

IL TABELLINO

MANFREDONIA CALCIO 1932 – REAL SITI 2-1

Reti: 12’ pt Pelosi (RS), 33’pt Coronese (M); 25’ st Trotta (M).

MANFREDONIA CALCIO 1932: Leuci, Rubino (13’st Morra C.), Coronese, Partipilo, D’Angelo, Colangione, Trotta (40’st Stoppiello), Cicerelli, Salerno (38’st Burdo). Morra A, Prota.

A disposizione: Sarri, Ciuffreda, Del Fuoco, Quitadamo, Burdo, Olivieri, Morra C, Stoppiello, De Nittis.

Allenatore: Danilo Rufini

REAL SITI: Lanzetta, Ciccone,Galullo,Poalillo (34’st Viola Francesco),Belloccio (28’Persichella) ,De Battista,Panelli (40’st Rendine), Stango, Pelosi (14’st Grasso),Peres (32’st Cortopasso),Ruggieri.

A disposizione: Iodhassoune, Persichella, Ratclif, Amoruso, Viola Onofrio, Cortopasso, Rendine, Grasso, Viola Francesco.

Allenatore: Lo Polito

ARBITRO: Raimondo (Taranto). Assistenti: Favilla (Foggia), Rizzi (Foggia).

NOTE – Ammonti: Leuci (M), D’Angelo(M),Trotta (M), Cicerelli(M), Salerno(M) Morra C(M), Rufini (M), Paolillo (RS), De Battista (RS), Stango(RS), Peres(RS).

Espulsi: Galullo (RS)

Rec: 0 pt e 5’st.

Angoli: 5 a 2