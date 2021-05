Emiliano “Lavoriamo per una Puglia Covid free, siamo una regione turistica”

Bari, 10/05/2021 – (ilquotidianoitaliano) “Aspiriamo ad avere una regione covid free perché l’intera Puglia è a vocazione turistica. È importante avere al più presto delle regole chiare per consentire agli operatori turistici di pianificare le riaperture. In particolare come Regioni stiamo spingendo per la revisione dei protocolli di sicurezza, rivisti dopo il green pass, il passaporto verde”.

A dichiararlo è il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Speranza sta lavorando con una commissione per riformare il sistema delle zone colorate, sottraendolo al ruolo che attualmente ha l’Rt che, con ospedali vuoti e contagi in numeri assoluti bassi, rischia, a causa del gioco delle percentuali di aumento, di riportare in zone a rischio elevato Regioni che sono a rischio basso”, continua il governatore.