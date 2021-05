Foggia. UDC: “Il totale immobilismo in cui versa l’assise comunale non può perdurare oltre”

Foggia, 10 maggio 2021. “L’UDC, unita nella sua segreteria provinciale e cittadina,ancora una volta è costretta a prendere le distanze da quanto sta accadendo nell’attuale amministrazione di Palazzo di Città.

Il Coordinatore Provinciale Francesco D’Innocenzio e il Commissario Cittadino Simona Roselli, dopo consultazione con i vertici Regionali e Nazionali, dichiarano: “l’UDC è stato il primo partito su Foggia ad intraprendere la strada del rinnovamento per inaugurare una nuova ed inedita stagione politica.

Il totale immobilismo in cui versa l’assise comunale non può perdurare oltre, per il bene della città questa esperienza deve essere archiviata. Pertanto, l’UDC è fermamente

intenzionata a sottrarsi ad ogni strumentalizzazione degli ultimi avvenimenti posta in essere solo per meri personalismi o raccolta di consensi. Il partito, quindi, non parteciperà ad alcuna operazione politica riguardante l’attuale Consiglio Comunale. In tale ottica, la Segreteria cittadina e provinciale accolgono con piacere l’ingresso nel Consiglio Comunale del Dott.Eugenio Iorio il quale ha già dichiarato che lavorerà esclusivamente per accompagnare tale amministrazione verso le proprie dimissioni”.

Foggia, 10.05.2021

Avv. Simona Roselli Dott. Francesco D’Innocenzio – Commissario Cittadino UDC di Foggia Coordinatore Provinciale UDC Foggia