M5s: “Landella abbia la dignità di lasciare e di mettere fine a quest’agonia”

Conferenza stampa del M5s in via Crispi nel pomeriggio. Presenti i parlamentari Lovecchio e Pellegrini, i consiglieri comunali Fatigato e Quarato, la consigliera regionale Rosa Barone. “Non abbiamo partecipato come M5s alla conferenza dei capigruppo- ha esordito Fatigato– non parteciperemo alle commissioni, al consiglio comunale di prima o seconda convocazione. La città vuole delle risposte. Io voglio lavorare per la città, Landella deve fare un passo indietro. Fdi, Fi, Lega e Udc dicono di volere staccare la spina al sindaco ma in realtà si sta giocando con la pelle e con i soldi dei cittadini. Noi 12 con loro andiamo dal notaio e la smettiamo con quest’agonia”.

E’ intervenuto poi l’altro portavoce pentastellato in consiglio comunale, Giovanni Quarato: “Per noi sia apre una seconda fase, se il sindaco ritirasse le dimissioni saremmo davanti all’ennesima una farsa.

Pur non partecipando ai lavori consiliari, comunque continueremo a fare politica attiva per questa città con interrogazioni, mozioni e proposte, incontri con i cittadini.

Scemata anche l’emergenza Covid, venga fuori quella parte della città che è disgustata da quanto succede, che venga fuori e ci dia una mano e noi a loro. Se non mettiamo in campo le forze buone di questa città non ce la facciamo. Noi siamo già pronti per la campagna elettorale, con i nostri valori di onestà, trasparenza, equità che sono la nostra bandiera”.

“La città deve prendere consapevolezza del gravissimo momento che viviamo, in balia di una sceneggiata di chi esce e chi entra. Chiediamo a Landella- ha detto Rosa Barone- di avere la dignità di non ritirare le dimissioni perché la città non può reggere oltre altri scandali.

Parteciperemo davanti al Comune alla manifestazione organizzata per le dimissioni del sindaco, e chiediamo ai cittadini di dare anche loro un segnale di distanza. Un capoluogo di provincia non può essere in balia di una classe dirigente così becera e bassa, che ci fa vergognare davanti a tutto il Paese, questo non è più tollerabile. Aspettiamo il verdetto della commissione di accesso insediata il 9 marzo, sono già due mesi, verdetto che la città deve conoscere per poter decidere a chi affidare il proprio futuro. Abbiamo necessità che la città abbia altri valori”.

Il senatore Marco Pellegrini ritiene che la situazione sarebbe quasi comica se non fosse tragica. “Abbiamo le dimissioni annunciate di Landella e uno sfacelo amministrativo e morale che viene fuori da arresti, intercettazioni e mazzette, ci danno un quadro terrificante dell’amministrazione Landella. La nuova giunta di tecnici dice di andare avanti spogliandosi della sua stessa veste tecnica, davvero i cittadini di Foggia sono disorientati. Lo sfacelo è sotto gli occhi di tutti, pretendiamo che Landella ponga fine a questa agonia per consentire ai cittadini di una grande e importante città di essere governata nella maniera che merita”.

Insiste sulla fine della consiliatura l’onorevole Giorgio Lovecchio, “dire basta per ridare dignità a questa città, se Landella ritira le dimissioni darà un segnale ulteriormente negativo. I nostri consiglieri hanno lasciato le commissioni, la vicepresidenza del consiglio, hanno dato segnali forti, si sono presentati dal notaio più volte. Siamo alla ribalta nazionale per gli arresti, per la mafia e Foggia non merita questo, mi auguro che se si dovesse tornare a votare si volti pagina altrimenti non abbiamo futuro. Quando un’amministrazione non funziona questo succede. Aspettiamo la commissione per capire quale sarà il destino di questa città”.