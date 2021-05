Manfredonia, la Puglia è “gialla” in anticipo: ressa in centro e traffico in tilt

Manfredonia, 10/05/2021 – Da oggi la Puglia torna in zona gialla, con l’allentamento di molte delle restrizioni in vigore negli ultimi due mesi nei quali la regione è stata prima rossa e poi, dal 26 aprile, arancione. Con le temperature alte e la giornata di festa, già ieri le principali città pugliesi hanno sperimentato spiagge e strade piene di persone.

Oltre a poter circolare all’interno del proprio comune di residenza, da oggi è possibile anche spostarsi tra comuni diversi e tra regioni dello stesso colore. Riaprono teatri, cinema e musei e anche i ristoranti a pranzo e a cena, ma solo all’aperto.

A Manfredonia, specie dal pomeriggio di ieri, si è assistito a scene che più che la “zona gialla” ricordavano la “bianca”: folle oceaniche in centro, nel lungomare così come in corso Manfredi. E soprattutto traffico in totale tilt. La situazione di maggiori assembramenti, manco a dirlo, si osservava al porto turistico Marina del Gargano, tempo fa interdetto alla “passeggiata” proprio per evitare scene del genere. Molte auto erano parcheggiate inoltre con criteri che lasciavano parecchia libertà di interpretazione.