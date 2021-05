Omofobia, regista foggiano bullizzato da quando aveva 8 anni

Foggia, 10/05/2021 – “Per i miei coetanei farmi del male era normale. Me lo meritavo perché non ero come loro. Non facevo a botte. Non giocavo a calcio. La mia ingenuità, la mia purezza e soprattutto il fatto che fossi effeminato comportavano una punizione”.

Ikos, il breve documentario sul bullismo di Giuseppe Sciarra prodotto da Cinetika è la drammatica vicenda del regista foggiano raccontata dall’attore Edoardo Purgatori, che attraverso video VHS della famiglia Sciarra e performance art del regista pugliese ci racconta l’inferno del bullismo vissuto da Giuseppe Sciarra quando era bambino. Sciarra dall’età di otto anni venne additato come omosessuale dai suoi coetanei in un paesino del sud in provincia di Foggia, ciò fece scaturire una caccia alle streghe di cui fu vittima.

Il regista racconta che veniva preso in giro, minacciato e spesso picchiato. Anche alcune persone adulte lo deridevano per i suoi atteggiamenti e le sue movenze.