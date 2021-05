Prove tecniche di consiglio comunale e di coesione del centrodestra

Foggia, 10 maggio 2021. Vigilia del consiglio comunale segnata da incontri politici di maggioranza e conferenze stampa. Nel pomeriggio sarà il M5s a tenere una conferenza stampa nella sede di via Crispi per spiegare le mosse dei propri consiglieri comunali e fare il punto su quanto avviene al Comune di Foggia.

Il tavolo del centrodestra di oggi, riunito con la giunta, ha fatto registrare alcune assenze, da Fi ad alcuni rappresentanti della Lega. Il partito di Salvini, tuttavia, era presente in modo significativo con il capogruppo Paolo La Torre, con il segretario cittadino Vigiano, con quello provinciale Cusmai. Per quanto riguarda, invece, la partecipazione al consiglio comunale di domani da parte della maggioranza, l’orientamento prevalente è che, se la Lega continuerà a sostenere l’amministrazione fino alla decisione di Landella sulle dimissioni, anche gli altri partiti, molto probabilmente, continueranno a farlo.

Motivo, sostanzialmente, “non rompere il tavolo del centrodestra”, facendo perno, soprattutto, sul consiglio i cui partiti sono già fuori dalla giunta. Nel confronto politico della maggioranza si sono fatti sentire a gran voce i civici, rimasti abbastanza in ombra nella bufera di maggio. Avrebbero rivendicato che la coalizione di centrodestra si regge anche sui loro voti, e che un’eventuale sfiducia al sindaco andrebbe decisa concordandola. Invece finora sono stati i partiti, e le segreterie regionali, a intervenire con maggiore decisione, salvo poi non trovare gli stessi riscontri sul territorio, laddove i consensi si raccolgono.

Dunque domani mattina il consiglio comunale procederà all’ingresso dei nuovi componenti. Hanno firmato per l’accettazione di surroga o supplenza Sonia Ruscillo, Micky Sepalone, Giorgia Poppa, Antonio Annecchino ed Eugenio Iorio, 4 rappresentanti di partito (3 Fi, 1 Udc) e un civico (lista ‘Destinazione comune’).

I consiglieri di maggioranza resteranno con ogni probabilità al loro posto, non pronosticando sul ritorno di Landella o sulla fine della consiliatura. 14 giorni e il nodo sarà necessariamente sciolto, quello calendarizzato l”11 maggio potrebbe essere un consiglio ponte verso il termine o di passaggio per continuare. Ma certo l’occhio è anche puntato a mantenere la coesione del centrodestra dal punto di vista politico e, per quanto possibile, anche da quello amministrativo, senza nessun ulteriore strappo possibile. Dentro la bufera e fuori dal tempo ordinario, Foggia resta centrale nelle dinamiche dei partiti anche rispetto ai prossimi appuntamenti elettorali.

Paola Lucino, 10 maggio 2021