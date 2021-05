Rapina sul Gargano: aspettava apertura banca e gli puntano fucile e pistola

San Marco in Lamis, (Foggia) 10/05/2021 – (gazzettamezzogiorno)Stava aspettando nella propria auto che aprisse la banca in cui avrebbe dovuto versare 20mila euro, quando è stato minacciato da due persone con il volto coperto e armati di fucile e pistola che lo hanno costretto a consegnare il denaro. La vittima della rapina, avvenuta questa mattina, è il titolare di un di un distributore di carburante in provincia di Foggia. L’uomo avrebbe dovuto versare gli incassi della sua attività. I malviventi, a quanto si apprende, sono fuggiti a bordo di un’auto. Sul luogo della rapina sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. (gazzettamezzogiorno)