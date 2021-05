Vitulano Manfredonia C5: Si riparte dal Direttore Sportivo, Carmelo Mendola

Il lavoro svolto da Mendola è sotto gli occhi di tutti. Prima la promozione in serie A2 dopo tredici anni di B, poi quella nella massima categoria, conquistata poche settimane fa, che ha portato il Manfredonia nel gotha del Futsal Italiano.

L’importante carica da Direttore Sportivo sarà quindi affidata per il quinto anno consecutivo ad una figura storica della società sipontina.

“Sono molto contento di continuare a lavorare per il Manfredonia e farlo in un palcoscenico così importante che è quello della serie A. Il lavoro svolto fino ad oggi è stato impegnativo ma ci ha permesso di raggiungere un traguardo storico sia per la squadra e sia per la città. La pausa è durata davvero poco, dopo i festeggiamenti infatti c’è stato giusto qualche giorno per ricaricare le pile e poi tornare subito al lavoro. Il prossimo sarà un campionato molto difficile, andremo ad affrontare squadre blasonate, bisogna essere preparati per mettere a disposizione del Mister un roaster competitivo. La società ha un obiettivo chiaro che è quello di ben figurare nella massima serie. Era quindi giusto ripartire al più presto. Insieme stiamo delineando gli aspetti organizzativi, dirigenziali e tecnici. “

La serie A del Vitulano Drugstore Manfredonia C5 è già cominciata.

M&A COMUNICAZIONE