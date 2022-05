194 anni e non sentirli, Giuliani: “Buon compleanno Teatro Giordano”

Statoquotidiano.it, Foggia, 10 maggio 2022 – Oggi è il compleanno del Teatro U.Giordano: il celebre e amato contenitore culturale foggiano compie ben 194 anni.

Risale al 1824 l’aspirazione di dotare la città di un teatro di pianta all’altezza del San Carlo di Napoli, che venne concretizzata dal progetto del noto ingegnere della Provincia: Luigi Oberty.

Per realizzare la struttura, Oberty collaborò con maestranze altamente specializzate, provenienti da diverse parti del Regno. Dopo tre anni di lavori, il Real Teatro Ferdinando, maestoso nella sua semplice architettura neoclassica, venne inaugurato il 10 maggio 1828.

La stagione teatrale si svolse quasi ininterrottamente per circa un ventennio, anche se le difficoltà gestionali, dovute a limitanti vincoli burocratici e a ingenti spese di manutenzione, non permettono di sfruttare a pieno le potenzialità del teatro.

Il Teatro Dauno

Dopo un anno di pausa, dovuto alla chiusura ordinata dai funzionari borbonici, nel 1860 il teatro riapre i battenti con il nome provvisorio di “Dauno”, evidenziando così il nuovo corso politico dell’Italia appena nata. All’indomani dell’Unità, però, il Teatro Dauno inizia a decadere, non riuscendo a fronteggiare la richiesta crescente di partecipazione. Il livello delle rappresentazioni gradualmente scade e a nulla servono le opere artistiche e le riforme strutturali realizzate per rivalorizzarlo, fino alla chiusura per inagibilità, nel 1868.

La nascita del “Teatro Giordano”

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, il crescente interesse per la belle époque e il dramma popolare napoletano determinarono la nascita di numerose sale teatrali, anche a Foggia. In quegli anni, Umberto Giordano, musicista foggiano, si affermò come uno dei più importanti compositori della sua epoca.

Il 23 agosto del 1928, il “Teatro Dauno” cambiò nome in Teatro Comunale Umberto Giordano.

Un gesto di riconoscenza da parte delle istituzioni foggiane, testimonianza della stima nutrita dalla cittadinanza nei confronti dell’insigne concittadino. (Riferimenti storici dal sito: www.teatrogiordano.it).

La storia recente

Il 10 dicembre 2016, dopo oltre 8 anni di chiusura al pubblico, con lunghi e travagliati lavori di restauro, il Teatro Giordano finalmente è stato riaperto. Anche se oggi rimane ben poco dello stile neoclassico originario, è tornato ad essere il perno principale del mondo della cultura foggiana.

Il pensiero di Anna Paola Giuliani

Si riportano di seguito le dichiarazioni dell’ex Assessore alla Cultura di Foggia, Anna Paola Giuliani:

“194 anni e non sentirli…buon compleanno luogo eterno e immortale, sempre uguale e diverso…palcoscenico per attori e palcoscenico di vita…altrove tutto si svolge con le luci accese, qui la magia inizia quando le luci si spengono ed il sipario di apre. Buon compleanno a questo luogo magico che più di altri ci rappresenta”.

Di seguito le affermazioni dell’Avv. Antonio Vigiano, già consigliere comunale e Presidente della Commissione Socio-Culturale ai tempi della riapertura al pubblico della struttura:

“Secondo me il Teatro Giordano rappresenta plasticamente la storia di Foggia, gli alti e i bassi vissuti dalla nostra città. Venne inaugurato il 10 maggio del 1828 e da quel momento tutto ciò che ha vissuto la nostra città è stato vissuto dal Teatro, anche eventi negativi come i bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi rinascere successivamente. Fino ad arrivare al 2014 quando c’è stata la nuova ripresa culturale, la nuova stagione di prosa, la lirica è tornata al Giordano. Ritengo che Foggia debba ripartire dalla sua cultura, dal Teatro Giordano per ritrovare la sua storia le sue tradizioni. Il Teatro è l’emblema, il fulcro della cultura foggiana, basta guardarlo per capire che Foggia è una città piena di cultura”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 10 maggio 2022