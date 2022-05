StatoQuotidiano.it, 10 maggio 2022. “I canoni concessori accertati nel 2019 sono pari ad euro 7.044.409 (euro 6.526.650 nel 2018) e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 29,45 per cento, in aumento rispetto al precedente esercizio (28,64 per cento); i canoni riscossi assommano ad euro 6.251.862 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è dell’88,75 per cento (94,53

per cento nel precedente esercizio)“.

E’ quanto emerge dalla “determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale 2019-2020”, Determinazione del 31 marzo 2022, n. 35, a cura della Corte dei Conti – Puglia.

Come risaputo, “L’Autorità di sistema del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) è stata costituita per effetto del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 ed è divenuta operativa con l’insediamento del Presidente nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128 del 5 aprile 2017; sulla base delle disposizioni di riforma, le ex Autorità portuali del Levante (comprensiva dei porti di Bari, Monopoli e Barletta) di Brindisi e di Manfredonia sono confluite nell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale con sede a Bari”.

“Nell’arco del biennio in esame sono stati ricostituiti gli organi e le rispettive nomine sono intervenute: per il Presidente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5 aprile 2017, con durata di un quadriennio, l’incarico è stato confermato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 16 giugno 2021, n. 254, per un ulteriore quadriennio; i componenti del Comitato di gestione, che attualmente non è in composizione integrale, sono stati nominati con determina presidenziale n. 258 del 13 luglio 2021 per il quadriennio 2021-2025; ad integrazione del primo decreto il Presidente ha nominato gli altri componenti con determina n. 264 del 15 luglio 2021 (il precedente Comitato era stato nominato con vari decreti del Presidente – del 19 luglio 2017, del 13 ottobre 2017, del 19 dicembre 2017- sia pure in composizione non plenaria); il 28 ottobre 2021 è stato nominato con decreto ministeriale n. 416 il Collegio dei revisori, il precedente era stato nominato con decreto ministeriale del 20 giugno 2017 n. 310.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2019-2021) è stato approvato con determina presidenziale n. 111 del 26 marzo 2019. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2020-2022 è stato approvato con determina presidenziale n. 44 in data 31 gennaio 2020, il PTPCT 2021/2023 è stato approvato con determina presidenziale n.113 del 30 marzo 2021.

Con determina del Presidente n. 230 del 22 giugno 2021, in esito alla procedura di valutazione esperita, è stato ricostituito per un triennio (sino al 30 giugno 2024), in forma monocratica, l’Organismo Indipendente di Valutazione. Il precedente era stato costituito con determina presidenziale n. 3 dell’11 gennaio 2018.

Nel periodo in esame, per i servizi di interesse generale comuni a ciascun porto (“pulizia e

raccolta dei rifiuti relativa agli spazi comuni” e ritiro rifiuti delle navi e residui del carico”)

risultano prorogati rapporti negoziali in scadenza, in attesa, nella gran parte dei casi, degli

esiti delle gare avviate tra il 2019 ed il 2020. In proposito, la Sezione, richiamato il rispetto in materia delle norme del codice dei contratti pubblici, formula riserva di approfondimenti

mirati nei prossimi referti sull’evoluzione della riscontrata situazione.

I canoni concessori accertati nel 2020 sono pari ad euro 7.280.569 e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 36,95 per cento, in aumento rispetto al precedente esercizio; i canoni riscossi assommano ad euro 6.533.421 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è dell’89,74 per cento.

Il totale delle merci movimentate è stato pari a tonnellate 15.534.238 nel 2019, registrando così un incremento del 2,6 per cento (nel precedente esercizio erano state 15.139.854 tonnellate) e tonnellate 14.145.742 nel 2020. L’impatto negativo sui traffici derivante dall’emergenza sanitaria nel 2020 è risultato relativamente contenuto (8,94 per cento), anche considerato l’incremento del traffico complessivo merci del 2019. In particolare, circa il porto di Bari, le merci solide movimentate sono in aumento in entrambi gli esercizi e sono pari a 1.965.124 tonnellate nel 2019 ( erano 1.456.186 tonnellate nel 2018) e a 2.118.676 tonnellate nel 2020, mentre le merci varie in colli aumentano nel 2019 e sono pari a 4.133.575 tonnellate (erano 4.032.899 nel 2018) per attestarsi a 3.542.822 tonnellate nel 2020.

Nel porto di Brindisi, che assieme a quello di Bari registra la movimentazione di merci più

elevata, si rileva la diminuzione in entrambi gli esercizi delle merci solide che sono pari a

3.009.984 tonnellate nel 2019 (erano 3.233.932 nel 2018) e a 2.388.842 tonnellate nel 2020 e la diminuzione nel 2019 delle merci varie in colli (2.367.537 tonnellate, erano 2.384.786 nel 2018) che nel 2020 si decrementano ancora portandosi a 2.202.490 tonnellate.

Il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati è stato pari nel 2019 a 2.480.841 (2.391.311 nel 2018), mentre nel 2020 tale numero è sceso a 633.274, per effetto, in particolare, del sostanziale azzeramento delle attività crocieristiche, a causa della pandemia.

Le risultanze del rendiconto finanziario, nel 2019, euro 9.938.393, sono di segno positivo mentre nel 2020 tale risultato è di segno negativo (euro -1.518.825). Su quest’ultimo incide in modo determinante l’andamento della gestione in conto capitale (da euro 7.392.673 del 2019 ad euro -1.658.334 del 2020) e la consistente riduzione di quello positivo di parte corrente ( da euro 2.545.720 del 2019 ad euro 139.509 del 2020).

L’avanzo di amministrazione risulta essere di euro 48.066.733 nel 2019 ed euro 63.397.475 nel 2020.

I residui attivi alla fine del 2020 ammontano ad euro 26.106.250 di cui euro 2.831.847 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 23.274.403 dalla gestione dei residui degli anni precedenti; l’Ente ha provveduto alla cancellazione di residui attivi per complessivi euro 1.600.587.

I residui passivi alla fine del 2020 sono pari a euro 56.042.646 di cui euro 37.472.348 dalla gestione dei residui degli anni precedenti ed euro 18.570.298 derivanti dalla gestione di competenza. L’Ente ha provveduto all’ eliminazione di residui passivi ritenuti non più dovuti per complessivi euro 18.450.155.

Il Collegio dei revisori ha esortato l’Ente a voler definire l’eventuale mantenimento tra i residui attivi dell’appostamento di euro 6.012.587 per la realizzazione della rete ferroviaria tra Costa Morena Est e la Piattaforma logistica, l’iscrizione in bilancio della quale risale all’anno 2007.

Sul punto la Corte non può che ribadire l’esigenza dell’osservanza dei principi e delle regole

contabili nella iscrizione di debiti e crediti in contabilità e nel riaccertamento delle ragioni del loro mantenimento nel tempo e/o della loro cancellazione, invitando il Collegio dei revisori a proseguire ed implementare il monitoraggio della regolarità della gestione in conto residui.

In particolare, per ciò che attiene ai residui attivi, la Corte invita l’Ente ad adottare criteri

ispirati alla massima accuratezza e prudenza nel mantenimento in bilancio, anche al fine di

pervenire ad una rappresentazione certa e veritiera dell’avanzo di amministrazione; per la

componente passiva invita a verificare con puntualità che non si tratti di spese finanziate con entrate vincolate già accertate e/o incassate.

Il risultato economico, positivo nel 2019, euro 2.864.226 ( euro 2.744.290 nel 2018) flette nel 2020 diventando di segno negativo (- 1.573.216 euro).

La consistenza del patrimonio netto è di euro 78.907.118 nel 2019 e di euro 77.333.902 nel 2020 ( euro 76.042.893 nel 2018). L’Ente ha effettuato una prima revisione periodica, ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, delle società detenute adottando la determina presidenziale n. 138 del 4 aprile 2019, in cui si rappresentava che erano in corso di alienazione sia la partecipazione posseduta nella società Porti Levante (100 per cento del capitale sociale), sia la partecipazione nella società Interporto Regionale della Puglia S.p.A. (0,22 per cento del capitale sociale).

Con successiva determina presidenziale n. 525 del 16 dicembre 2019, l’Ente ha dichiarato di non possedere alcuna partecipazione alla data del 31 dicembre 2019″.

