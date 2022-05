Barbecue a gas: come scegliere quello giusto

Il barbecue a gas è perfetto per chi non ha molta dimestichezza con il fuoco e con la gestione delle alte temperature. L’assenza di una fiamma viva e l’ottimale cottura dei cibi, sono i motivi principali per cui optare per l’alimentazione a gas si rivela la soluzione ideale. Chi è alla ricerca di un nuovo barbecue a gas per organizzare grigliate di carne e pesce in compagnia di amici e familiari può consultare l’ampio ventaglio di offerte Leroy Merlin e scegliere tra una molteplicità di alternative, distinguibili per tipologia di alimentazione, modello e prezzo.

Tipologie di alimentazione

I barbecue a gas non sono tutti uguali. In commercio ne esistono di differenti tipologie adatte a soddisfare ogni tipo di esigenza. Per quanto riguarda il tipo di alimentazione, le soluzioni possibili sono due: barbecue a gas metano e barbecue a gas GPL. Per far funzionare un barbecue a metano è necessario eseguire l’allaccio alla rete domestica. Questa caratteristica permette di avere sempre a disposizione il combustibile di cui si necessita. Lo svantaggio di un barbecue a gas metano è che deve essere utilizzato in posizione fissa e non può essere spostato all’occorrenza.

Optando, invece, per un barbecue a gas GPL, non è richiesto l’allaccio alla rete domestica, ma l’utilizzo di bombole facilmente reperibili in commercio. Al contrario dei barbecue a gas metano, i barbecue a gas GPL possono essere spostati e trasportati facilmente da un posto all’altro. Lo svantaggio di una simile soluzione è ritrovarsi con la bombola del gas esaurita senza accorgersene.

Modelli di barbecue a gas

I barbecue a gas si distinguono non solo per tipologia di alimentazione, ma anche per modello e materiale. Portatili, da incasso, con fornello, con pietra lavica, con piastra in ghisa o in acciaio inox, i barbecue a gas disponibili in commercio sono numerosi. Per chi è alla ricerca di una soluzione performante, i barbecue Weber rappresentano un’ottima opzione: è possibile scegliere tra caratteristiche e fasce di prezzo differenti.

Barbecue portatili

Perfetti per chi ama le scampagnate e il campeggio, i barbecue portatili sono compatti, leggeri, facili da trasportare e garantiscono un ingombro minimo. Nonostante le dimensioni particolarmente ridotte, sono performanti tanto quanto i barbecue di grandi dimensioni. Dotati di ripiani pieghevoli o griglie che si chiudono su se stesse, funzionano tramite piccole bombole. Alcuni modelli hanno dimensioni talmente contenuta da poter essere trasportati all’interno di uno zaino. La scelta di questa tipologia di barbecue a gas è consigliata agli amanti delle escursioni che non vogliono rinunciare al piacere di una grigliata all’aria aperta.

Barbecue da incasso

I barbecue da incasso, generalmente alimentati con gas a metano, sono facili da inserire all’interno di un piano cottura già esistente e rappresentano la soluzione ideale per chi desidera grigliare in casa. Il materiale più utilizzato, in questo caso, è l’acciaio inox. Specialmente se il barbecue viene utilizzato all’interno degli ambienti domestici, il consiglio è optare per una soluzione dotata di valvola di sicurezza in grado di interrompere la fuoriuscita di gas in caso di spegnimento della fiamma.

Barbecue con fornello

Perfetti per chi ama cucinare e grigliare allo stesso tempo, i barbecue con fornello sono tra i più accessoriati e permettono di grigliare la carne o il pesce e, contemporaneamente, cucinare gustosi contorni o riscaldare pietanze già cucinate in precedenza. La maggior parte dei modelli di barbecue con fornello sono realizzati con materiali che rendono leggera la struttura, resistenti e facili da trasportare grazie alla presenza delle ruote.

Barbecue con pietra lavica

Via di mezzo tra grigliata e cottura più controllata, i barbecue con pietra lavica consentono di cuocere i cibi evitando che la fiamma raggiunga ciò che si sta cuocendo. La pietra viene riscaldata e il calore arriva direttamente alla griglia. Questo modello di barbecue è facile da utilizzare, assicura elevati standard di sicurezza e garantisce una cottura ottimale e salutare dei cibi.

Barbecue con piastra in ghisa

Scegliere un barbecue con piastra in ghisa è la soluzione ideale per cuocere qualsiasi tipo di cibo. Le piastre realizzate con questo materiale garantiscono un’ottima resa e un’elevata velocità di cottura. Sono facili da pulire e sono estremamente resistenti. Le piastre in ghisa sono disponibili in differenti finiture e dimensioni: si ha un’ampia possibilità di scelta.

Quale materiale scegliere?

Quando si sceglie il barbecue a gas da acquistare, è bene prestare attenzione al materiale. Il suggerimento è optare per un dispositivo realizzato con materiali durevoli e resistenti. Tra le soluzioni da preferire c’è l’acciaio inox, materiale con un’ottima resistenza meccanica e longevo. Un’alternativa più economica ai barbecue a gas in acciaio inox sono i modelli realizzati in alluminio pressofuso. Sono estremamente affidabili e garantiscono una durata pari a quelli in acciaio inox. Parlando di materiali che compongono la struttura del dispositivo, si consiglia di prestare attenzione anche allo spessore degli stessi perché possono influire sulla durata e sul costo del barbecue. Lamiere troppo sottili sono da evitare perché sintomo di una vita breve.

Gli accessori

Gli accessori che non possono mancare per sfruttare al massimo un barbecue a gas sono numerosi. Più il barbecue è accessoriato, più è costoso: a fronte di un prezzo maggiore, l’esperienza d’uso acquisisce valore. Tra gli accessori indispensabili per trasformare il barbecue in un momento di relax c’è, innanzitutto, il termometro. Generalmente integrato nel coperchio, è utile per tenere sotto controllo la temperatura all’interno della camera di cottura. Particolarmente utili sono i ripiani d’appoggio laterali alla struttura per sistemare tutto l’occorrente necessario per il barbecue e le ruote per agevolare i piccoli spostamenti. Immancabili, infine, gli accessori per la pulizia e i kit di utensili per cucinare.