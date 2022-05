Biden chiede a Draghi soldati nell’Est Europa ed altri armi all’Ucraina

FOGGIA, 10/05/2022 – (ilcorriere) Il presidente del Consiglio è ritenuto dall’alleato una «garanzia» in grado di tenere unita una maggioranza politica eterogenea. L’intenzione di non chiedere contributi economici troppo pesanti.

Il governo italiano condivide il principio cardine della strategia americana e della Nato: è necessario continuare a fornire armi all’Ucraina se si vuole porre fine al conflitto. Giusto o sbagliato che sia, per Joe Biden non ci sono alternative. Partirà da questa premessa il colloquio tra Biden e Mario Draghi, oggi a Washington. Secondo la Casa Bianca i temi in agenda sono: la guerra, naturalmente, le sanzioni alla Russia e poi ««economia globale, sicurezza energetica e climate change».

Biden sonderà la disponibilità italiana a consegnare ancora più mezzi militari a Zelensky. Adesso va bene tutto, con una preferenza per i missili anti-aereo e anti-carro. Per gli americani è saltata da tempo la distinzione tra ordigni «difensivi» e «offensivi». Draghi illustrerà all’interlocutore i contenuti del terzo decreto sulle armi. Biden, però, potrebbe chiedere un ulteriore contributo in mezzi e soldati per rafforzare il fianco Est della Nato. Sarebbe oggettivamente la prospettiva più praticabile per il governo che sta già studiando l’invio di due battaglioni (tra i 500 e mille militari) in Bulgaria e Ungheria. Nuove missioni che si affiancherebbero a quelle già in corso in Romania e in Lettonia. (ilcorriere)