Coppa Italia, Juventus-Inter: chi salva la stagione?

StatoQuotidiano.it Foggia, 10 Maggio 2022. Tutto è pronto, con l’Inno di Mameli che sarà cantato da Arisa, allo stadio Olimpico di Roma per la finalissima di Coppa Italia, competizione che compie un secolo, proprio nella stagione 2021/2022, tra Juventus e Inter.

Caccia agli ultimi tagliandi per i supporters nerazzurri e bianconeri provenienti da tutto lo stivale per un trofeo che tutti snobbano ma che tutti vogliono, quando si giunge all’atto finale.

Paradossalmente la “Coppetta” riveste ancor maggiore importanza per le compagini finaliste. Da un lato la detentrice di mister Allegri che vince almeno un titolo da 10 anni, con l’allenatore livornese che vuole battere i record di Mancini ed Eriksson, giungendo a 5 successi.

Dall’altro Simone Inzaghi, già capace di alzare la coppa al cielo e sconfiggere il collega, nelle recenti edizioni sulla panchina biancoceleste. L’Allegri bis, nel suo primo anno, di sicuro si è rivelato insoddisfacente, sia per cifra tecnica di espressione calcistica, sia per risultati ottenuti.

La matematica qualificazione alla Champions è per la Signora il minimo sindacale ma pesano i dati numerici, che vedono i bianconeri con 7 sconfitte, un attacco asfittico nonostante l’acquisto di Dusan Vlahovic, uno dei più promettenti attaccanti internazionali, una finale di Supercoppa persa al 120’ proprio con la Beneamata, oltre all’estromissione prematura agli ottavi di Champions League. Max Allegri sa di giocarsi tanto nella notte romana. Solo la vittoria sulla rivale storica può dare un senso alla stagione, e diventare meno amara.

Per ciò che riguarda l’Inter, messa in bacheca la Supercoppa ed ottenuta una qualificazione agli ottavi di Champions, cosa che non avveniva da anni, la stagione è tutta da decidere. Le ultime partite saranno fondamentali anche nel giudizio complessivo.

A lungo favorita nella corsa scudetto, dopo la debaclè bolognese, Barella e compagni sono costretti ad inseguire un lanciatissimo Milan, per un bis tricolore con speranze ridotte al lumicino. Un eventuale double con la conquista della doppia coppa nazionale, con una squadra priva di Lukaku ed Hakimi e con le macerie della partenza di Conte, sarebbe sicuramente accettabile dal popolo interista.

Un match che sostanzialmente diventa un’ultima spiaggia per entrambe le contendenti. In caso di fallimento cambierebbero visioni e strategie future e si perderebbe su tutta la linea.

Probabili formazioni:

Juventus: Perin, Danilo, De Ligt, Chiellini, A.Sandro, Zakaria, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Morata, Vlahovic.

Inter: Handanovic, Skrniar, De Vrji, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Martinez, Dzeko.

Diretta tv: canale 5, ore 21

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 10 Maggio 2022