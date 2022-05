“Era ora tarona di merda”: razzismo contro manfredoniana a Modena

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/05/2022 – (gazzettadimodena) Succede a Modena in zona Musicisti, per la precisione in via Puccini 72. In seguito alla chiusura di una attività professionale rivolta alla fotografia (Fotozoom), la titolare ieri mattina si è trovata frasi razziste sulla porta del negozio: «Era ora tarona di merda. Torna al tuo paese».

La destinataria del messaggio è Rita Basta, fotografa nota in città per le sue collaborazioni ad eventi importanti e perché scelta come reporter ufficiale da artisti del territorio come Alberto Bertoli.«Questa è stata l’inaspettata sorpresa dopo vent’anni di attività a Modena e quaranta di vita – racconta Rita – in questi giorni sto smantellando il negozio perché ho deciso di tornare a Manfredonia, la mia città, per motivazioni familiari.

Sono rimasta attonita quando ho visto il biglietto in quanto non ho veramente idea di chi possa avermi scritto un messaggio del genere visto che ho sempre avuto degli ottimi rapporti con tutte le persone del quartiere». Rita racconta che, come prima reazione al messaggio, le è venuto da sorridere: «Mi ha catapultato indietro agli anni Ottanta – ricorda la fotografa – quando dalla Puglia sono arrivata a Modena per studiare all’università ospite di amici di famiglia emigrati qui per lavoro”. (gazzettadimodena)